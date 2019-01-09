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Полностью раскрыта внешность обновленной «семерки» BMW 

Motor.ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: Motor.ru
В Сеть утекли новые фотографии обновленной «семерки» BMW. Внешность флагманского седана в версиях M760Li, 750Li M Sport и 750Li раскрыли на изображениях, взятых из онлайн-конфигуратора.
Все версии «семерки» окрашены в цвет Alpine White и от нынешних машин отличаются гигантской решеткой радиатора, впервые представленной на кроссовере X7. Вдобавок, у седана поменялась форма головной оптики, капота, задних фонарей, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой, бамперов и выхлопных патрубков, а также декоративного элемента, получившего название «хоккейная клюшка».
Ранее стало известно, что вместе с обновленной внешностью у «семерки» поменяется гамма двигателей: обновится B58 (I6) и появится новая гибридная силовая установка. Отдача рядной «шестерки» составит 340, 374 и 388 сил (450-500 Нм), гибрид на базе 3.0 I6 будет выдавать 394 силы и 600 Нм момента. BMW 750i получит 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 от купе M850i, выдающий 530 лошадиных сил и 750 Нм.
Дорестайлинговая «семерка» доступна в России по цене от 4 930 000 рублей за версию с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 249 сил (400 Нм). Также покупателям предложены модификации 750i xDrive, 730d xDrive, 740d xDrive, 750d xDrive, 740Li xDrive и топовая М760Li xDrive, цена которой начинается от 10 910 000 рублей.
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Бортжурнал , BMW
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