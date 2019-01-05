В Грузии планируют собирать электрокар стоимостью 15 тысяч евро

Молодой, амбициозный Uniti Sweden AB разработал новый электромобиль. Это новое слово в разработках и строительстве машин с электродвижками.

Компактный электромобиль Uniti One, по мнению некоторых изданий, лучшая машина, которая может сойти с конвейера в 2019 году.

По своим размерам авто способен вместить двух человек. Большим преимуществом модели является мощная батарея, способная обеспечить бесперебойный ход машины на расстояние 240 километров. Для электромобиля, передвигающегося по городским магистралям, это очень хороший показатель. Мощность двигателя — 163 лошадиных силы, максимальная скорость — 130 километров в час.

Первоначально выпуск электрокаров Uniti One планировалось начать на родине проекта. В Швеции. Но планы поменялись и теперь, автомобили будут собираться в Грузии.