Самые ожидаемые автомобили 2019 года

Этот год приготовил для нас множество разнообразных автомобильных новинок. Малолитражки, семейные хэтчбеки, премиальные седаны, всевозможные кроссоверы, четырехдверные купе, спорткары, электромобили и даже настоящие классические внедорожники. Мы обязательно познакомим вас со всеми из них, ну а пока — шпаргалка с самыми ожидаемыми и интересными премьерами 2019 года.

Aston Martin DBX

В новом году список компаний, которые несмотря на свои традиции и богатое «антивнедорожное» наследие все-таки сдались под натиском мировой моды на кроссоверы, пополнит Aston Martin. Серийный кроссовер DBX получит типичный для класса пятидверный кузов с фирменной решеткой радиатора и увидит свет в четвертом квартале 2019-го, причем прототип уже засветился на тестах в Северном Уэльсе.

Для первого в истории вседорожного Астона англичане разработали новую платформу, а в качестве двигателей станут использовать собственный V12 и турбированный V8 от AMG. DBX будет производиться на новом заводе марки в Сент-Атане, причем по плану он должен удвоить ежегодный объем выпуска Aston Martin, который сейчас составляет чуть более 5000 автомобилей.

Audi Q4

Компания Audi продолжит наращивать свою линейку кроссоверов и представит модель Q4, которая станет купеобразной и более дорогой версией хорошо знакомого нам Q3. Это значит, что у «ку-четвертого» будет похожий дизайн передка, а задняя часть кузова получит иное оформление с более стремительным контуром крыши и новыми фонарями.

Под капот Q4 попадут те же двигатели, что и у Q3: турбированные бензиновые и дизельные «четверки» мощностью от 150 до 230 сил, а привод будет передним или полным. Позже наверняка появится и заряженная версия с 300-сильным мотором 2.0 от SQ2. Среди конкурентов Q4 окажутся такие дизайнерские кроссоверы, как Jaguar E-Pace, Range Rover Evoque и BMW X2. А еще Audi готовит новое поколение хэтчбека A3.

Aurus Komendant

Семейство новейшего российского бренда Aurus вслед за седаном Senat и минивэном Arsenal пополнит кроссовер под названием Komendant. Дизайн, который вы видите на иллюстрации неофициального сообщества Aurus Motors во ВКонтакте (кроссовер, конечно, посередине), уже утвержден и меняться не будет.

В основу Коменданта ляжет все та же Единая модульная платформа (ЕМП), на которой построены седан и минивэн, а в качестве силовой установки будет использоваться турбированный двигатель V8 4.4 (598 л.с.), работающий вместе с электромотором, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

BMW X6

Кроссовер BMW X5 сменил поколение в прошлом году, а значит в этом пришла пора его купеобразного родственника X6. Как всегда, заводской индекс будет отличаться ровно на единичку, то есть будущий «Икс-шестой» получит обозначение G06. Спереди он будет практически повторять X5, за исключением некоторых элементов бампера, а вот сзади появится скошенная крыша и узкие фонари в стиле нового X4.

Технически новинка будет полной копией «Икс-пятого». В основе — платформа CLAR, в шасси — опционная пневмоподвеска и управляемые задние колеса. На выбор предложат несколько бензиновых и дизельных «шестерок» мощностью от 249 до 400 сил, а на вершине гаммы будет версия c битурбо-V8 отдачей 462 лошадиных сил. Позже у семейства X5/X6 появятся и полноценные M-версии, которые получат «восьмерку» мощностью свыше 600 лошадей! А еще в 2019-м BMW, наконец-то, представит первую серию нового поколения, которая теперь будет сделана на переднеприводной платформе UKL от Mini.

Chevrolet Corvette

C очередной сменой поколений культовый американский спорткар переживет настоящую революцию, потому что сменит классическую компоновку на среднемоторную. Будущий Corvette C8 вообще может податься в сегмент суперкаров, ведь начальный ценник, по слухам, станет в два, а то и в три раза больше. Тестовые прототипы уже несколько лет колесят по Нордшляйфе, но технические детали все равно под вопросом.

Разумеется, из-за совершенно иной компоновки внешность Корветта серьезно изменится, и силуэтом он станет напоминать Audi R8 . Плафторма будет совершенно новой, а двигателей ожидается несколько. Возможно, агрегат LT1 6.2 от нынешнего базового Корветта раскачают до 600 сил, что сделает его одним из самых мощных атмосферных V8 на планете, второй вариант — это турбированная «восьмерка» 4.2 от седана Cadillac CT6 V (около 650 л.с.).

На вершине гаммы окажется новый четырехвальный V8 5.5 с двумя турбинами, который на классической заднеприводной версии будет выдавать более 600 сил. Но самое интересное, что с этим мотором может появиться и гибридная версия Корветта с полным приводом и суммарной отдачей в 850 сил!

Genesis GV80

В этом году свой первый кроссовер под названием GV80 представит компания Genesis, являющаяся молодым премиальным отделением концерна Hyundai . GV80 будет построен на новой заднеприводной платформе, которая послужит основой и для еще одного дебютанта из 2019-го, бизнес-седана G80 второго поколения. Среди конкурентов GV80 окажутся такие гранды, как BMW X5 и Mercedes GLE.

Судя по концепту 2017 года и фирменному видео, в котором якобы засветился почти серийный GV80 (перед вами только скриншоты, а само видео корейцы уже удалили), и, наконец, по недавнему рестайлингу флагмана G90, внешность у первого кроссовера Genesis может оказаться весьма необычной. Линейка двигателей, вероятно, перекочует с нынешнего седана G80: две «шестерки», атмосферная 3.8 (316 л.с.) и турбированная 3.3 (370 л.с.), а также пятилитровый V8 (426 л.с.).

Jaguar XJ

Нынешний флагманский седан Jaguar пережил кучу обновлений и держится на конвейере уже почти десять лет. Это очень долго, ведь Mercedes S-Класса, «семерка» BMW и Audi A8 переживают смену поколений раз в семь лет. Но в 2019-м англичане наконец-то покажут новый XJ, который разрабатывали будучи под финансовым крылом индийской компании Tata . Говорят, будущий флагман Ягуара превратится из седана в пятидверный лифтбэк, но самое интересное, что он будет полностью электрическим.

Англичане поставили под сомнение существование прямого конкурента S-Классу, так что XJ, созданный на современной алюминиевой платформе, превратится в британскую Теслу . У него будет по одному электромотору на каждой из осей, а запас хода значительно превысит 500 км. Традиционной версии «Икс-джея» с ДВС под брендом Jaguar не будет, но, возможно, позже она появится в том или ином виде под новой маркой Road Rover.

Kia Telluride

Большой рамный внедорожник Kia Mohave , он же Borrego, не снискал большого успеха на рынке, и теперь корейцы заменят его крупным кроссовером под названием Telluride, который делит платформу с недавно представленным Hyundai Palisade. Пока Telluride был представлен лишь в виде шоу-кара, но с запуском серийного производства угловатая внешность с крупной решеткой радиатора практически не изменится. Telluride займет место на ступеньку выше модели Sorento Prime.

Технических подробностей пока немного. Скорее всего, под капотом окажется двигатель V6, а в трансмиссии будет классический восьмиступенчатый автомат и полный привод. Премьера кроссовера Telluride состоится в середине января на автошоу в Детройте, и практически сразу новинка поступит к американским дилерам. А через некоторое время Telluride начнет продаваться и в России.

Land Rover Defender

За последние полтора года смену поколений пережили такие культовые классические внедорожники, как Mercedes Gelandewagen, Jeep Wrangler и Suzuki Jimny , а теперь настал черед и легендарного Дефендера, который продержался в строю с 1983 года. Информации о новом «Дефе» очень мало, но по шпионским снимках понятно, что он сохранит угловатый дизайн и будет, как и раньше, выпускаться в двух версиях, короткой и длиннобазной.

Увы, технически Defender, скорее всего, будет унифицирован с нынешним Discovery, то есть лишится рамы и мостов. По крайней мере, на некоторых фотографиях видно независимую заднюю подвеску, а по меняющимся зазорам в колесных арках можно предположить, что вся подвеска будет пневматической. Разумеется, новый «Деф» получит современный интерьер и богатое оснащение, а под капотом окажутся актуальные двигатели концерна Jaguar Land Rover. Появится даже гибридная версия, но, как заявляют в Ленд Ровере, на бездорожье новый Defender не уступит классическому.

Mercedes-Benz GLS

Главная мерседесовская премьера 2019 года — флагманский кроссовер GLS нового поколения. Он переедет на актуальную платформу MHA (Mercedes High Architecture), которая послужила основой для новейшего GLE. От него же новинка получит аналогичный дизайн внешности и интерьера. Перед водителем, как и у всех современных Мерседесов, будет два крупных горизонтально ориентированных «экрана-планшета», объединенных под одним стеклом, а от GLE достанется четыре центральных дефлектора вентиляции.

Возможно, GLS, как и GLE, получит в качестве опции новейшую гидропневматическую подвеску, которая умеет имитировать раскачку на бездорожье. Под капотом окажутся рядные бензиновые и дизельные «шестерки», а также четырехлитровый V8-битурбо. Возможно, появится и гибрдная версия. Наконец, ждем и роскошный Mercedes-Maybach GLS. Ну, а для тех, кто не может себе позволить такие автомобили, Mercedes готовит два компактных кроссовера. Знакомый нам GLA сменит поколение, а между ним и моделью GLC теперь расположится GLB.

Nissan Juke

Компактный кроссовер Nissan Juke выпускается уже почти десять лет и за это время успел стать практически культовым. Спасибо очень смелому дизайну. В Европе Juke пользовался хорошим спросом, и летом 2018-го на заводе в Англии был выпущен миллионный экземпляр. А теперь на подходе Juke второго поколения. Как будет выглядеть новичок, неизвестно, но в качестве платформы, скорее всего, выберут «тележку» от нынешнего европейского Каптюра.

В дорогих версиях Juke сохранит полный привод, а под капотом будут силовые агрегаты альянса Renault-Nissan: турбированные бензиновые моторы 0.9, 1.2 и 1.33, а также турбодизель 1.5. Первый Juke покидал наш рынок, затем вернулся без турбомотора, но нового поколения в России не будет. Вместо него у нас, скорее всего, появится индийский вариант кроссовера Nissan Kicks, построенный на более доступной платформе B0.

Porsche Taycan

Удивительно, но первый в истории серийный электрический Porsche будет не кроссовером, а приземистым седаном. Уже потом, не раньше 2020-го, появится и приподнятый универсал Taycan Cross Turismo. Специально для Тайкана была разработана новая электрическая платформа, у которой тяговая батарея емкостью около 90 кВт-ч располагается, по традиции, под полом. Как и у полноприводной Теслы Model S, каждая ось будет приводиться в движение собственным электромотором.

Суммарная мощность составит около 600 сил, а разгон до сотни займет примерно 3,5 секунды. Как всегда, в активе Porsche будет не только прекрасная динамика, но и отменная управляемость. Вдобавок, вряд ли Тесла сможет спорить с Тайканом по качеству и стилю интерьера. Еще одна важная новинка из Штутгарта — купеобразная версия кроссовера Porsche Cayenne , которая будет конкурировать с BMW X6 и Мерседесом GLE Coupe.

Skoda Octavia

Любимица российских автомобилистов сменит поколение в третьем квартале 2019-го. Информации о новой Октавии крайне мало, но говорят, что она вернется к традиционным фарам и оставит в прошлом нынешнее «четырехглазое» лицо. Как всегда, будет два типа кузова, лифтбэк и универсал, а моторная гамма с некоторыми доработками достанется новинке от машины нынешнего поколения.

Tesla Model Y

Разработка младшего кроссовера Теслы под названием Model Y не прекращалась, несмотря на убытки компании и проблемы с освоением массового производства Model 3. Увы, последнее время громкие заявления идейного вдохновителя Теслы Илона Маска имеют свойство не сбываться, так что, строго говоря, выход Model Y в 2019-м находится под вопросом. Да и информации о младшем кроссовере пока очень мало, хотя компания уже опубликовала его тизер. Говорят, для Model Y была разработана новая платформа, а производиться паркетник будет на отдельном заводе, который еще предстоит построить.

VW Golf 8

Восьмое поколение эталонного хэтчбека, ставшего символом целого класса автомобилей, встанет на конвейер летом 2019-го. Как всегда, к смене дизайна в Фольксвагене подойдут консервативно, то есть Golf лишь освежит свой стиль, чтобы выглядеть современнее. На его разработку концерн потратил около 1,8 млрд евро, значительная часть которых ушла на модернизацию модульной платформы MQB и современную электронику.

Восьмой Golf станет легче и безопаснее предшественника и, конечно, будет иметь огромное количество цифровых технологий, в том числе виртуальный кокпит, напоминающий новый Touareg, расширенные возможности «автопилота» и многое другое. Со временем модельная линейка пополнится универсалом, гибридом, электромобилем, а также заряженными версиями GTI и R.