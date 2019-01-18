Назван самый продаваемый автомобиль в России в декабре 2018 года

Стал известен самый продаваемый автомобиль в России в декабре 2018 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Это Lada Granta — за месяц реализовано более 12,5 тыс. экземпляров.

Данная модель лидирует на отечественном рынке второй месяц подряд. Она также занимала первое место в сентябре и мае.

В декабре на второй строчке оказалась Lada Vesta (11,6 тыс.), на третьей — Kia Rio (8,6 тыс.), говорится на сайте «Автостата».

Ранее ФАН сообщало, что эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года.