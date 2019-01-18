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Назван самый продаваемый автомобиль в России в декабре 2018 года 

RT на русском + ещё 40 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стал известен самый продаваемый автомобиль в России в декабре 2018 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Это Lada Granta — за месяц реализовано более 12,5 тыс. экземпляров.
Данная модель лидирует на отечественном рынке второй месяц подряд. Она также занимала первое место в сентябре и мае.
В декабре на второй строчке оказалась Lada Vesta (11,6 тыс.), на третьей — Kia Rio (8,6 тыс.), говорится на сайте «Автостата».
Ранее ФАН сообщало, что эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года.
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Бортжурнал , Lada Granta , Kia , Lada Vesta , Lada , Kia Rio
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