Новый Porsche 911 получил версию без крыши

Компания Porsche представила открытую версию нового 911-го — 911 Cabriolet. Модель будет доступна в двух модификациях — Carrera S и Carrera 4S, с мягкой крышей, оборудованной магниевыми дугами, предотвращающими вздутие на высоких скоростях, и гидравлическим приводом, раскладывающим верх всего за 12 секунд.

Заднеприводный Porsche 911 Carrera S Cabriolet и полноприводный Carrera 4S оснащены трехлитровым наддувным «оппозитником» мощностью 450 лошадиных. Коробка такая же, как у купе: новый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Carrera S разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды (с пакетом Sport Chrono за 3,7 секунды), а для Carrera 4S этот показатель составляет 3,8 (3,6) секунды. Максимальная скорость — 306 и 304 километра в час соответственно.

Впервые для кабриолета Porsche 911 предложена адаптивная подвески Porsche Active Suspension Management (PASM) с укороченными и более жесткими пружинами, усиленными стабилизаторами и заниженным на 10 миллиметров дорожным просветом. Кроме того, 911 Cabriolet получил «мокрый» режим работы управляющей электроники Wet Mode, в котором открываются воздушные заслонки для создания большей прижимной силы, меняется алгоритм работы двигателя, а в случае с Carrera 4S и полного привода. Система анализирует интенсивность биение воды в колесных арках и может рекомендовать водителю активировать соответствующий профиль в настройках.

В список доступного оснащение Porsche 911 Cabriolet входит ассистент парковки, система ночного видения с тепловизором, планировщик путешествий Road Trip, виртуальный круглосуточный консьерж 360+ и калькулятор вредных выбросов Porsche Impact. С его помощью можно рассчитать индивидуальный уровень выбросов CO2 и перевести деньги на озеленение или постройку солнечных электростанций для компенсации его влияния.