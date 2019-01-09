Discovery Sport готовится к серьезной переработке

В конце прошлого года британский производитель внедорожников Land Rover представил миру новейшее поколение своего роскошного компактного кроссовера Evoque, но отдыхать разработчикам с Туманного Альбиона не приходится, ведь на подходе новый Discovery Sport.

Судя по свежей серии шпионских фотографий, Discovery Sport 2020 года получился более агрессивным внешне с иной решеткой радиатора в окружении новых фар. Также, более динамичный вид кроссоверу придают большие воздухозаборники и спортивный передний бампер.

В профиль младший член семейства Discovery практически не изменился, зато корма готова похвастать подновленными фонарями. Кроме того, вместо защитной пластины под задним бампером появился диффузор, гарантирующий улучшенные аэродинамические характеристики.

К сожалению, папарацци пока не удалось заглянуть в салон модели, однако тут ожидаются куда более значимые перемены. В списке ключевых отличий новинки будет числиться полностью цифровая "приборка", а также новый интерфейс Touch Pro Duo с двумя сенсорными дисплеями мультимедиа-информационной системы и климат-контроля.

Естественно, ожидается появление нового рулевого колеса и более качественных материалов отделки салона.

Как и новый Range Rover Evoque, следующий Discovery Sport разрабатывается на платформе PTA (Premium Transverse Architecture), созданной инженерами Jaguar Land Rover с оглядкой на тренды электрификации. В результате, одной из модификаций кроссовера станет 48-вольтовый "мягкий" гибрид с низким расходом и уменьшенными выбросами.

В целом, что касается силовых агрегатов, то их ассортимент перейдет новому Disco Sport по наследству от Evoque 2019 — это 4-цилиндровые моторы Ingenium на бензине и дизельном топливе, развивающие мощность от 148 до 296 лошадиных сил. Возможно, в будущем производитель представит и подзаряжаемый гибрид Discovery Sport PHEV.