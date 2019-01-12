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В России повысили цены на автомобили Hyundai 

ТК «Звезда» + ещё 9 5 часов назад
Фото: Pixabay.com
Аналитики считают, что изменение стоимости произошло из-за увеличения ставки НДС на 2%.
В России подорожали машины корейского производителя Hyundai. Повышение цен зафиксировано на весь модельный ряд на 19-50 тысяч с начала 2019 года.
Аналитики считают, что изменение стоимости произошло из-за увеличения ставки НДС на 2%, пишет портал «Автоновости дня».
Меньше всего рост цен коснулся седана Solaris — на 19 тысяч рублей; далее следуют модели Elantra и Creta — на 25 тысяч. Стоимость седана Sonata поднялась на 35 тысяч, минивена Grand Starex — на 42 тысячи, а ценник на кроссоверы Tucson и Santa Fe вырос на 30-50 тысяч рублей.
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