Ford тестирует загадочный автомобиль

Это новый EcoSport? Или внедорожник на базе Focus?

В планах Ford большое наступление в виде внедорожника и кроссовера на следующие годы. Автопроизводитель выпустит несколько новейших моделей, также полный модельный ряд Bronco и модернизированные версии нынешних автомобилей.

Один новых автомобилей был недавно замечен во время испытаний на дорогах в Германии.

На фотографиях можно рассмотреть компактный кроссовер (или даже приподнятый хэтчбек), который крупнее, чем современный EcoSport, но меньше дуэта Kuga / Escape.

Его размер очень близок к размеру нового хэтчбека Focus, но он значительно приподнят и имеет более выраженный вид кроссовера. На таком раннем этапе развития тяжело сказать, что это будет, но можно предположить некоторые варианты.

motor1.com

Во-первых, возможно, это новый EcoSport следующего поколения. В СМИ говорится, что модель будет крупнее и комфортнее предыдущей версии, для соответствия ожиданиям покупателей в США и на рынках Германии и Великобритании.

Интересно, что у этой замаскированной машины пять гаек на колесе, что может предполагать, что эта модель изготовлена на базе нового Focus, а не на Fiesta.

Если все действительно так, новый EcoSport будет в разы технологически совершенным кроссовером, чем тот, который продается сегодня. Имейте в виду, что пять крепежных гаек не обязательно означают, что архитектура исходит от Focus.

Также возможен и вариант с новым кроссовером, который будет ориентирован на европейский рынок, и будет располагаться между EcoSport и Kuga.

Этот прототип имеет некоторые дизайнерские признаки, которые, кажется, вдохновлены Escape следующего поколения, который был замечен впервые несколько дней назад. Одно можно сказать с уверенностью — прототип не полностью электрический, так как заметна выхлопная система.

Последняя сплетня вокруг Ford говорит о том, что компания может предложить кроссовер на основе Fiesta, который будет дешевле и проще EcoSport следующего поколения, который будет моделью значительно дороже.