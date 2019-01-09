Новое ОСАГО: тарифы растянули на 20%

Тарифный коридор ОСАГО расширяется на 20% вниз и вверх. Соответствующее распоряжение Центробанка РФ вступает в силу с 9 января. Система коэффициентов «возраст-стаж» разделяется отныне на 58 категорий против предыдущих четырех. Расширение тарифного коридора вновь ожидается осенью 2019 года.

Указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев) вступает в силу со среды, 9 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Диапазон ставок базового тарифа для легковушек расширяется на 20% как вниз, так и вверх. Теперь тариф для физических лиц будет составлять от 2746 рублей до 4942 рублей, тогда как ранее действовал коридор от 3432 рублей до 4118 рублей.

Для мотоциклистов и владельцев мотороллеров верхнюю границу тарифного диапазона срезали на 10,9%. Кроме того, верхняя граница снижается для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7%. Изменения по ОСАГО ожидают и таксистов: для них коридор расширяется вверх и вниз, и теперь он будет составлять от 4110 рублей до 7399 рублей.

Меняется система коэффициентов «возраст-стаж», теперь она разделяется на 58 категорий вместо предшествовавших четырех. Максимальный коэффициент для водителей от 16 до 21 года меняется с 1,87 до 1,8. Для водителей пожилых, от 59 лет, со стажем от шести лет «возраст-стаж» снижается до 0,93. Скидка, таким образом, составит 7%.

Коэффициент «бонус-малуc» (КБМ) также меняется, оставаясь результатом страховой истории водителя. По указанию ЦБ РФ, водитель будет получать КБМ единожды в год — 1-го апреля. Если же к этой дате следующего года у владельца авто будет несколько коэффициентов, то он получит наиболее низкий из наличествующих.

Все накопленные скидки также сохраняются, отмечается в публикации агентства.

Реформа ОСАГО на этом не остановится — осенью 2019 года ожидается очередное расширение тарифного коридора (до 30%), после чего, осенью 2020-го года, его «растянут» до 40%.

Основная идея реформы — привнесение в страховые тарифы «справедливости». По плану, те водители, которые попадают в аварии чаще, будут платить больше, и наоборот.

Президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс убежден, что изменения для большинства автовладельцев пройдут незаметно.

«По нашим подсчетам, получается, что 80% водителей, которые ездят аккуратно и по правилам, не почувствуют финансовой нагрузки. Приблизительно 20% водителей, управляющих автомобилем агрессивно и с нарушениями правил дорожного движения, ощутят финансовое бремя после изменений в ОСАГО», — передает слова эксперта НСН.

При этом в Центробанке РФ заявили, что к 2021 году коэффициенты мощности и территории могут быть отменены. Отмена территориального коэффициента может произойти в 2020-му году, сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

Как сообщает ФАН, место жительства, возможно, будет влиять на тариф и в будущем, но это будет происходить менее формально.

В ноябре прошлого года в Москве стартовал проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения начали отслеживать наличие полисов ОСАГО у водителей.

«В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ», — говорилось в сообщении Московского правительства.

В случае успеха эксперимента новая практика должна распространиться и на другие регионы России. Ранее проект наличия у водителей полисов обязательного страхования при помощи дорожных камер должен был быть запущен еще в 2016 году, однако по различным причинам откладывался.

В октябре нынешнего года сообщалось, что с 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право устанавливать стоимость полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% вниз и вверх.