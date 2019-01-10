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АвтоВАЗ: Lada Vesta Sport уже начали отгружать дилерам 

Car.ru + ещё 5 10 января 2019
Фото: Car.ru
Стало известно, что вчера в столице была проведена пресс-конференция АвтоВАЗом, которая посвящена итогам работы концерна за предыдущий год.
По словам Яна Птачек — исполнительного вице-президента предприятия, новая модель Lada Vesta Sport уже была отправлена в руки дилеров.
Напомним, что эта версия начала производиться в конце предыдущего года. Во время праздников первая партия была отгружена поставщикам для того, чтобы удостовериться в 100-процентном качестве автомобилей.
Также вице-президентом была раскрыта причина пока ещё не состоявшейся презентации спорткара.
По обещаниям, модель должна была выйти в продажу ещё в конце прошлого года, но из-за позднего начала производства, это событие отложилось. Компания не опаздывает, они хотят стать подготовленными "на все сто".
Конечно, точная дата, когда машину уже можно будет купить, не раскрыта, ведь должен появиться интерес к событию.
Также стоимость и версии комплектаций хранятся в секрете. Есть предположение, что цена новинки будет около 1 000 000 рублей.
Ещё в летнее время прошлого года в Интернете появилась фотография будущей Lada Vesta Sport, судя по которой можно предположить какие характеристики имеет модель.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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