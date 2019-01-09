Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх

Цены на бензин в РФ вновь пошли вверх. Топливо дорожает на АЗС в регионах, растут цены на нефтепродукты на бирже. В первый же день торгов Аи-92 подорожал на 4%, Аи-95 — на 5,9%. Эксперты связывают текущий рост цен с повышением НДС. Увеличение акцизов на бензин будет отыгрываться на бирже весной, после того, когда перестанет действовать соглашение Минэнерго и нефтяных компаний.

За время новогодних каникул на российских АЗС начали расти цены на бензин. Как рассказали «Коммерсанту» участники рынка, стоимость топлива растет как на заправках крупных сетей, так и на независимых АЗС.

в западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек. Также бензин подорожал в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях.

В Башкирии бензин и дизтопливо выросли в стоимости на 65–80 коп. за литр. В Москве и области в среднем цены на дизельное топливо увеличились на 0,5% — до 46,84 руб. за литр. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), бензин марки Аи-92 подорожал на 0,19% до 42,31 руб. за литр, Аи-95 вырос в цене на 0,2% до 45,99 руб.

В первый день после праздников выросли биржевые цены на бензин. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, стоимость Аи-92 подскочила почти на 4%, а 95-й бензин подорожал на 5,9%.

До этого, в декабре, цены на бирже падали вслед за снижением нефтяных котировок.

Эксперты связывают нынешний рост цен на бензин с ростом НДС — с 18% до 20%. Кроме того, с 1 января увеличились акцизы на нефтепродукты. С начала года они выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. руб. за тонну бензина и до 8,5 тыс. руб. за тонну дизельного топлива соответственно. В октябре вице-премьер Дмитрий Козак договорился с нефтяниками о сдерживании цен на топливо на внутреннем рынке. Тогда было условлено, что после повышения НДС нефтяные компании смогут поднять цены на АЗС на 1,7%. Рост акцизов на топливо, как предполагалось, будет компенсирован введением демпфирующего механизма в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.

Банк России ранее отмечал, что наиболее значительный рост акцизов в 2019 году ожидается на бензин и дизельное топливо. Но он не в полной мере будет перенесен в цены соответствующих видов топлива, считает ЦБ.

«В соответствии с соглашениями с правительством о стабилизации ситуации на топливном рынке крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательства по поддержанию розничных цен на топливо до конца», — говорилось в материалах регулятора.

С 1 января по 1 февраля 2019 года темпы прироста розничных цен на нефтепродукты должны быть не выше 1,7%, в феврале-марте — соответствовать прогнозному среднегодовому уровню инфляции на 2019 год.

«В целом за 2019 г. моторное топливо в среднем подорожает не более чем на 4,6%», — прогнозирует Банк России.

Текущее повышение цен в самих нефтяных компаниях называют компенсацией за повышение налога.

«Еще в декабре всех предупреждали, что цены вырастут, никакого сюрприза тут нет, — сказал «Ъ» владелец сети АЗС «Калина Ойл» в Черноземье Владимир Борисов. — Если посмотреть на декабрьские цены ЛУКОЙЛа, рост составил ровно 1,7% — копеечка к копеечке, как и говорил Козак. Мы пока свои цены не поднимали — и без того были выше других. Ближе к середине января решим, посмотрим, что на бирже будет происходить».

В конце 2018 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5%.

«Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января. Я не думаю, что она будет значительной — в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке, на мировом рынке. Надеюсь, что это будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году », — сказал он.

По его словам, в рамках новой системы, пилотный проект которой планируется запустить в Северо-Западном федеральном округе в первой половине 2019 года, эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Таким образом планируется снизить число случаев подмешивания самодельного топлива к качественному продукту.

«Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание — на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что выявление подобных случаев станет ключевым индикатором для контролеров, а также поводом для внеплановой проверки всей цепочки.