В Томске начали собирать «зимний» робомобиль

Российская компания Smart Technologies Томsk приступила к сборке беспилотного автомобиля, который рассчитан на зимние условия.

На данный момент, при движении робомобиль сталкивается с некоторыми, существенными недостатками. В зимний период времени проезжая часть значительно сужена, плохое, а иногда и никакого, сцепление колёс с дорожным покрытием, занос автомобиля. Плохо различимая разметка, из-за снега и льда. Ещё следует добавить стиль вождения других автомобилистов. Некоторые из них представляют угрозу безопасности дорожного движения.

К созданию отечественного робомобиля привлечены десятки компанией и исследовательских институтов. За основу возьмут небольшой пикап, грузоподъемность которого составляет не больше 2 тонн. На него установят радары, лидары, систему для обработки полученного видео и другие агрегаты, которые необходимы для точного вычисления и правильной работы беспилотника.