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В Томске начали собирать «зимний» робомобиль 

Car.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Car.ru
Российская компания Smart Technologies Томsk приступила к сборке беспилотного автомобиля, который рассчитан на зимние условия.
На данный момент, при движении робомобиль сталкивается с некоторыми, существенными недостатками. В зимний период времени проезжая часть значительно сужена, плохое, а иногда и никакого, сцепление колёс с дорожным покрытием, занос автомобиля. Плохо различимая разметка, из-за снега и льда. Ещё следует добавить стиль вождения других автомобилистов. Некоторые из них представляют угрозу безопасности дорожного движения.
К созданию отечественного робомобиля привлечены десятки компанией и исследовательских институтов. За основу возьмут небольшой пикап, грузоподъемность которого составляет не больше 2 тонн. На него установят радары, лидары, систему для обработки полученного видео и другие агрегаты, которые необходимы для точного вычисления и правильной работы беспилотника.
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