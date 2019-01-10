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Hyundai разработал проекционный дисплей с голографической дополненной реальностью 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Hyundai Motor Group и технологический стартап WayRay представили на CES рабочий прототип навигационной системы с голографической дополненной реальностью. Возможности нового проекционного дисплея, транслирующего стереоизображение непосредственно на дорогу, продемонстрировали на примере седана Genesis G80.
Разработка WayRay позволяет создавать виртуальную область размером 1310 x 3152 миллиметров. На неё в режиме реального времени проецируются подсказки навигации и информация от электронных систем помощи водителю. Например, уведомления при смене полосы движения или опасном сближении с впереди идущим автомобилем.
Картинка транслируется непосредственно на дорогу, на расстоянии 15 метров от глаз водителя, и автоматические подстраивается под угол обзора. При этом само изображение проецируется через лобовое стекло, а не выводится на него с помощью ЖК-дисплея. В будущем проекционный дисплей сможет выделять людей, велосипедные полосы и пешеходные переходы. Кроме того, используя технологию V2X, система покажет информацию о погодных условиях и состоянии дороги, а также уведомит о скором переключении светофора.
На CES отпраздновал премьеру и прототип шагающего аварийно-спасательного автомобиля Elevate. В Hyundai считают, что его можно использовать для работы на местах крупных природных и техногенных катастроф. Роботизированные складные «ноги» беспилотника имеют пять степеней свободы и оборудованы индивидуальным, вмонтированными в ступицы колес электромоторами. Elevate способен ездить как обычный автомобиль, подниматься на полутораметровые стены и перешагивать такого же размера ямы, двигаясь при этом в любом направлении.
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Бортжурнал , Hyundai
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