Эксперты рассказали о трех самых популярных «автоподставах»

«Автовзгляд». Опытные водители обнародовали схемы трёх популярных автоподстав. Современных мошенников на дороге зачастую сложно распознать. Обманщиком может оказаться и молодой приветливый парень, и милая девушка, передаёт

По словам автора статьи, растерянная автоледи около машины с открытым капотом на обочине дороги не всегда нуждается в помощи. Возможно она член банды аферистов. Первый мужчина, остановившийся помочь — уже становится потенциальной жертвой мошенников. Пока автолюбитель пытается решить проблемы с машиной девушки, её сообщники обчищают салон его собственного автомобиля. В результате автоледи спокойно уезжает, а жертва остаётся без бумажника, смартфона и ценных вещей.

Не стоит доверять и приветливым молодым людям, которые на трассе пытаются по дешёвке продать золотые украшения, уверяют автоэксперты. Мошенники перед сделкой не редко рассказывают душещипательные истории о том, что машина сломалась, необходим ремонт, но наличных с собой нет. Поэтому они вынуждены отдать дорогой перстень или цепочку практически даром. Покупателя таких «ценностей» в большинстве случаев в результате ждёт разочарование, поскольку украшения зачастую оказываются искусно замаскированной под золото бижутерией.

По словам специалистов, в мошеннической схеме могут участвовать целые группы людей. Например, с автолюбителем могут разыграть «наезд на пешехода». Для этого впереди автомобиля жертвы появляется большая машина, которая закрывает водителю часть обзора. Перед пешеходным переходом аферисты резко тормозят и принимают вправо. Ничего не подозревающий автолюбитель не успевает притормозить перед переходом и прямо на «зебре» под его колёса бросается человек. Далее «пострадавший» под угрозой обращения в полицию вымогает у жертвы крупную суму денег. Поскольку обстоятельства ДТП подтверждают несколько «свидетелей» водитель в большинстве случаев соглашается расстаться с деньгами.