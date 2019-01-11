В России выросли цены на автомобили Nissan

По причине увеличения НДС, большинство автопроизводителей подняли цены на свой автомобильный парк на рынках России.

Nissan отметился повышением стоимости не на весь модельный ряд. Взлет цен затронул такие модели как Qashqai, X-Trail и Almera. В среднем разбег повышения будет от 10 до 90 тысяч рублей, в зависимости от модификации.

Например, седан Nissan Almera подрос в среднем на 12 тысяч рублей и нынешняя цена на него составляет от 690 до 870 тысяч рублей.

Один из популярнейших в России паркетников Nissan Qashqai подорожал примерно на 20-30 тысяч рублей и на данный момент стоимость в минимальном наборе составит 1 300 000 рублей, а вот за максимальную сборку придется выложить 1 900 000 рублей.

На долю Nissan X-Trail выпало самое ощутимое подорожание, но учитывая его стоимость это вполне логично. Цены выросли в среднем от 30 до 85 тысяч рублей и самая простая комплектация обойдется в 1 600 000 рублей, топовая же версия будет стоить 2 280 000 рублей.

Стоит заметить, что повышение цен на модели Almera и X-Trail не было замечено с осени 2018 года, а кроссовер Qashkai успел подорожать и в ноябре.