По причине увеличения НДС, большинство автопроизводителей подняли цены на свой автомобильный парк на рынках России.
Nissan отметился повышением стоимости не на весь модельный ряд. Взлет цен затронул такие модели как Qashqai, X-Trail и Almera. В среднем разбег повышения будет от 10 до 90 тысяч рублей, в зависимости от модификации.
Например, седан Nissan Almera подрос в среднем на 12 тысяч рублей и нынешняя цена на него составляет от 690 до 870 тысяч рублей.
Один из популярнейших в России паркетников Nissan Qashqai подорожал примерно на 20-30 тысяч рублей и на данный момент стоимость в минимальном наборе составит 1 300 000 рублей, а вот за максимальную сборку придется выложить 1 900 000 рублей.
На долю Nissan X-Trail выпало самое ощутимое подорожание, но учитывая его стоимость это вполне логично. Цены выросли в среднем от 30 до 85 тысяч рублей и самая простая комплектация обойдется в 1 600 000 рублей, топовая же версия будет стоить 2 280 000 рублей.
Стоит заметить, что повышение цен на модели Almera и X-Trail не было замечено с осени 2018 года, а кроссовер Qashkai успел подорожать и в ноябре.