Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche рассказала об особенностях салона нового 911 

Motor.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Motor.ru
В новом эпизоде серии «Топ-5» компания Porsche рассказала об особенностях интерьера нового 911. В спорткаре с индексом 992 производитель вернулся к горизонтальной архитектуре передней панели, как у первых поколений 911-го, а также воссоздала пять «колодцев» на виртуальной «приборке».
О салоне спорткара рассказал директор по дизайну интерьеров Porsche Иво ван Хултен. Он отметил ориентированную на водителя концепцию организации пространства, аналоговый тахометр и декоративные панели, которые могут быть выполнены из алюминия, дерева или углепластика. По его словам, дизайнеры хотели показать, что черты классических 911-х можно перенести и в современные автомобили, «пересказав» их с учетом развивающихся технологи и возможностей производства.
Porsche 911 восьмого поколения дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Спорткар сохранил внешность предшественника, получил более мощные двигатели и новый салон с элементами дизайна в духе машин 70-х. У 911-го появился центральный дисплей диагональю 10,9 дюйма, под которым расположился компактный блок переключателей с пятью кнопками для быстрого доступа к важным функциям автомобиля.
До этого в роликах серии Топ-5 компания рассказала о самых известных обивках сидений спорткаров, о секретных прототипах, самых быстрых спорткарах, самых дорогих аукционных моделях, любимых моделях Вольфганга Порше, лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с самым быстрым разгоном, а также о самых легких и самых важных машинах в истории марки.
Motor.ru: последние новости
Сиденья «Фордов» начал проверять робот с мокрой «задницей» Обновленную BMW 7 серии сделают похожей на X7 Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Комментарии
Бортжурнал , Porsche 911 , Porsche , Вольфганг Порше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие привычки водителя повышают расход бензина?1
Сиденья «Фордов» проверит робот с мокрой «задницей»
Tesla отказалась от «дешевых» моделей
Стоит ли поторопиться с покупкой автомобиля?2
Hyundai обновила «кроссовер» i20 Active
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение