Porsche рассказала об особенностях салона нового 911

В новом эпизоде серии «Топ-5» компания Porsche рассказала об особенностях интерьера нового 911. В спорткаре с индексом 992 производитель вернулся к горизонтальной архитектуре передней панели, как у первых поколений 911-го, а также воссоздала пять «колодцев» на виртуальной «приборке».

О салоне спорткара рассказал директор по дизайну интерьеров Porsche Иво ван Хултен. Он отметил ориентированную на водителя концепцию организации пространства, аналоговый тахометр и декоративные панели, которые могут быть выполнены из алюминия, дерева или углепластика. По его словам, дизайнеры хотели показать, что черты классических 911-х можно перенести и в современные автомобили, «пересказав» их с учетом развивающихся технологи и возможностей производства.

Porsche 911 восьмого поколения дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Спорткар сохранил внешность предшественника, получил более мощные двигатели и новый салон с элементами дизайна в духе машин 70-х. У 911-го появился центральный дисплей диагональю 10,9 дюйма, под которым расположился компактный блок переключателей с пятью кнопками для быстрого доступа к важным функциям автомобиля.