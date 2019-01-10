Сиденья «Фордов» начал проверять робот с мокрой «задницей»

Все автомобили Ford, которые производятся в Европе, отныне проходят через так называемую «роботизированную симуляцию зада водителя». Это установка «робопоп» с мягкой подушкой, которая нагрета до температуры человеческого тела и пропитана 450 миллилитрами воды.

За три дня робот под названием Robutt (от английского «butt» — задница) симулирует десятилетний цикл использования автомобиля. За это время робот садится, ерзает и подпрыгивает на сиденье 7500 раз. Цель тестирования — убедиться, что пот, выделяемый водителем после фитнеса или из-за жары, не скажется на внешнем виде обивки. Первым такое испытание стал проходить Ford Fiesta 2018 модельно года.

Необычных роботов для тестирования автомобилей также использует Nissan . Установка «Миссис Дверебото» (Mrs. Doorboto) проверяет надежность дверей и их механизмов. В компании отмечают, что за 10 лет эксплуатации двери в среднем открывают 45 000 раз. То же самое робот делает за три дня — он открывает и закрывает двери каждые шесть секунд.

Для проверки качества лакокрасочного покрытия Nissan использует миниатюрную модель контактной мойки, щетка которой раскручивается до 180 оборотов в минуту. В нее помещают металлические пластины, окрашенные также, как кузов автомобиля, а затем пропускают через несколько циклов тестирования, в том числе c применением специального абразивного порошка.