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Сиденья «Фордов» начал проверять робот с мокрой «задницей» 

Motor.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Все автомобили Ford, которые производятся в Европе, отныне проходят через так называемую «роботизированную симуляцию зада водителя». Это установка «робопоп» с мягкой подушкой, которая нагрета до температуры человеческого тела и пропитана 450 миллилитрами воды.
За три дня робот под названием Robutt (от английского «butt» — задница) симулирует десятилетний цикл использования автомобиля. За это время робот садится, ерзает и подпрыгивает на сиденье 7500 раз. Цель тестирования — убедиться, что пот, выделяемый водителем после фитнеса или из-за жары, не скажется на внешнем виде обивки. Первым такое испытание стал проходить Ford Fiesta 2018 модельно года.
Необычных роботов для тестирования автомобилей также использует Nissan. Установка «Миссис Дверебото» (Mrs. Doorboto) проверяет надежность дверей и их механизмов. В компании отмечают, что за 10 лет эксплуатации двери в среднем открывают 45 000 раз. То же самое робот делает за три дня — он открывает и закрывает двери каждые шесть секунд.
Для проверки качества лакокрасочного покрытия Nissan использует миниатюрную модель контактной мойки, щетка которой раскручивается до 180 оборотов в минуту. В нее помещают металлические пластины, окрашенные также, как кузов автомобиля, а затем пропускают через несколько циклов тестирования, в том числе c применением специального абразивного порошка.
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Бортжурнал , Nissan , Ford Fiesta
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