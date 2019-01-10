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Привычки многих водителей из-за которых расход бензина увеличивается 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Наверное немного найдется автолюбителей, которые никогда не задумывались о возможности сократить расход топлива. Этот вопрос станет более актуальным в современных реалиях, когда цена на автомобильное топливо постоянно растет. Как можно добиться экономии без дополнительных вложений?
Бывает, что владельцы автомобилей с МКПП практикуют агрессивную езду, выжимая из автомобиля все соки. А ведь для бензинового автомобиля 2500 оборотов на тахометре сигнализируют о том, что пора переключиться на более высокую передачу.
У автомобилей с дизельным агрегатом этот порог ограничен 2000 оборотами. Не переключаешься — значит расходуешь больше.
Приспущенные шины увеличивают сопротивление во время движения, требуя от автомобиля больших усилий. Следите за давлением в шинах и избежите лишних трат.
Перегруженный автомобиль также имеет повышенный аппетит. Проверьте багажный отсек — все ли, что там находится необходимо возить с собой?
Ну и конечно, когда машина движется с горы, правильнее будет перейти на нейтральную передачу.
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