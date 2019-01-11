AutoBild (Германия): Русские построили безумную «Ниву 6×6»

AutoBild (Германия) . В России построили «аналог» « Мерседеса G-класс 6×6» — шестиколесную «Ниву». Результат просто восхитителен! Совершенно заурядная «Нива» превратилась в шестиколесного монстра. Новая пятидверная «Нива 6×6» с двумя задними осями, которая замечательно справляется даже с самыми сложными преградами на бездорожье, сообщает Юлиан Рабе в

Пользователи «Ютуба» с канала Garage 54 построили российский «аналог» «Мерседеса G-класс 6×6» (Mercedes G-Klasse 6×6) — шестиколесную «Ниву». Результат их работы просто восхитителен!

Российские пользователи «Ютуба» с канала Garage 54 перестроили совершенно заурядную «Ниву» в шестиколесного монстра. Красивые фото других автомобилей с колесной формулой 6×6 вызвали интерес у группы энтузиастов из Новосибирска, которые решили дать ответ культовым «многоосникам» вроде «Мерседеса G 53 AMG 6×6» (Mercedes G 63 AMG 6×6) или «Хеннесси Велоцираптор» (Hennessey VelociRaptor).

Теперь участники Garage 54 показали результаты своего труда на собственном ютуб-канале: у них получилась пятидверная «Нива 6×6» с двумя задними осями, которая замечательно справляется даже с самыми сложными преградами на бездорожье.

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