В России построили «аналог» «Мерседеса G-класс 6×6» — шестиколесную «Ниву». Результат просто восхитителен! Совершенно заурядная «Нива» превратилась в шестиколесного монстра. Новая пятидверная «Нива 6×6» с двумя задними осями, которая замечательно справляется даже с самыми сложными преградами на бездорожье, сообщает Юлиан Рабе в AutoBild (Германия) .
Пользователи «Ютуба» с канала Garage 54 построили российский «аналог» «Мерседеса G-класс 6×6» (Mercedes G-Klasse 6×6) — шестиколесную «Ниву». Результат их работы просто восхитителен!
Российские пользователи «Ютуба» с канала Garage 54 перестроили совершенно заурядную «Ниву» в шестиколесного монстра. Красивые фото других автомобилей с колесной формулой 6×6 вызвали интерес у группы энтузиастов из Новосибирска, которые решили дать ответ культовым «многоосникам» вроде «Мерседеса G 53 AMG 6×6» (Mercedes G 63 AMG 6×6) или «Хеннесси Велоцираптор» (Hennessey VelociRaptor).
Теперь участники Garage 54 показали результаты своего труда на собственном ютуб-канале: у них получилась пятидверная «Нива 6×6» с двумя задними осями, которая замечательно справляется даже с самыми сложными преградами на бездорожье.
Русские оживляют «автомобили из могилы»
Осенью 2018 года русские ютуберы провели поистине курьезный эксперимент: они проверили, в каком состоянии окажутся машины, если их закопать и оставить на год в земле. Влад и его команда раскопали три старые машины — «Ауди 100 (C3)» (Audi 100 (C3)), «Тойоту Короллу» (Toyota Corolla) пятого поколения и «Ладу 1200», которые целый год провели глубоко в земле, и попробовали «оживить» их. Как вы думаете, они завелись? Результат оказался просто невероятным! Две из трех машин даже через год пребывания в земляном плену завелись!