Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

AutoBild (Германия): Русские построили безумную «Ниву 6×6» 

ИноСМИ 7 часов назад
Фото: © Youtube / Garage 54 ENG
В России построили «аналог» «Мерседеса G-класс 6×6» — шестиколесную «Ниву». Результат просто восхитителен! Совершенно заурядная «Нива» превратилась в шестиколесного монстра. Новая пятидверная «Нива 6×6» с двумя задними осями, которая замечательно справляется даже с самыми сложными преградами на бездорожье, сообщает Юлиан Рабе в AutoBild (Германия) .
Пользователи «Ютуба» с канала Garage 54 построили российский «аналог» «Мерседеса G-класс 6×6» (Mercedes G-Klasse 6×6) — шестиколесную «Ниву». Результат их работы просто восхитителен!
Российские пользователи «Ютуба» с канала Garage 54 перестроили совершенно заурядную «Ниву» в шестиколесного монстра. Красивые фото других автомобилей с колесной формулой 6×6 вызвали интерес у группы энтузиастов из Новосибирска, которые решили дать ответ культовым «многоосникам» вроде «Мерседеса G 53 AMG 6×6» (Mercedes G 63 AMG 6×6) или «Хеннесси Велоцираптор» (Hennessey VelociRaptor).
Теперь участники Garage 54 показали результаты своего труда на собственном ютуб-канале: у них получилась пятидверная «Нива 6×6» с двумя задними осями, которая замечательно справляется даже с самыми сложными преградами на бездорожье.
Русские оживляют «автомобили из могилы»
Осенью 2018 года русские ютуберы провели поистине курьезный эксперимент: они проверили, в каком состоянии окажутся машины, если их закопать и оставить на год в земле. Влад и его команда раскопали три старые машины — «Ауди 100 (C3)» (Audi 100 (C3)), «Тойоту Короллу» (Toyota Corolla) пятого поколения и «Ладу 1200», которые целый год провели глубоко в земле, и попробовали «оживить» их. Как вы думаете, они завелись? Результат оказался просто невероятным! Две из трех машин даже через год пребывания в земляном плену завелись!
Последние новости
Ядерная загадка Москвы: зачем России нужен такой арсенал В США назвали простой способ заставить Россию заплатить за Украину "Мы не те русские, что прежде". Как Россия стала трезвее
Комментарии
Бортжурнал , Audi , Lada , Toyota , Audi 100 , Toyota Corolla , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus анонсировала появление мощного кабриолета
Как собака утопила дом на колесах
VW добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Будет ли действовать ОСАГО, если заменить права?
Водитель потерял сознание и врезался в дерево в Москве1
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение