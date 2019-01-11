АвтоВАЗ рассказал о будущем «Нивы»

«Автовзгляд». Исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» о продажам и маркетингу Ян Птачек на пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года, заявил, что предсерийная версия модели LADA 4x4, которая станет продолжением легендарного бренда Нива, автолюбителям представят не раньше чем через год, передаёт

В августе 2018 года на Московском автосалоне АвтоВАЗ представил концепт будущей Нивы. По информации «Авторевю», выставочной модели досталась база Renault Duster второго поколения, а значит доработанная подвеска, новый рулевой механизм с регулировкой колонки по вылету и расширенный набор электроники.

Впрочем, по словам Птачека, представленный на выставке автомобиль не является прототипом, а предсерийная версия в окончательном варианте может отличаться от концепта.

Судьба минивэна от АвтоВАЗа до сих пор остаётся под завесой тайны. На пресс-конференции Птачек в очередной раз уклонился от точного ответа на вопрос, когда ждать принципиально новой модели, заявив, что в сегменте LCV в приоритете у тольяттинцев стоит развитие линейки Largus.

«Мы, конечно, изучаем возможность расширения продуктовой линейки, но говорить о чем-то конкретном пока рано», — заявил вице-президент автогиганта.

Эксперты не исключают, что минивэн, который по неподтверждённым данным будет носить название Lada Van станет очередной модификацией Largus’a.