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АвтоВАЗ рассказал о будущем «Нивы» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» о продажам и маркетингу Ян Птачек на пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года, заявил, что предсерийная версия модели LADA 4x4, которая станет продолжением легендарного бренда Нива, автолюбителям представят не раньше чем через год, передаёт «Автовзгляд».
В августе 2018 года на Московском автосалоне АвтоВАЗ представил концепт будущей Нивы. По информации «Авторевю», выставочной модели досталась база Renault Duster второго поколения, а значит доработанная подвеска, новый рулевой механизм с регулировкой колонки по вылету и расширенный набор электроники.
Впрочем, по словам Птачека, представленный на выставке автомобиль не является прототипом, а предсерийная версия в окончательном варианте может отличаться от концепта.
Судьба минивэна от АвтоВАЗа до сих пор остаётся под завесой тайны. На пресс-конференции Птачек в очередной раз уклонился от точного ответа на вопрос, когда ждать принципиально новой модели, заявив, что в сегменте LCV в приоритете у тольяттинцев стоит развитие линейки Largus.
«Мы, конечно, изучаем возможность расширения продуктовой линейки, но говорить о чем-то конкретном пока рано», — заявил вице-президент автогиганта.
Эксперты не исключают, что минивэн, который по неподтверждённым данным будет носить название Lada Van станет очередной модификацией Largus’a.
Комментарии
Бортжурнал , Renault Duster , Lada , Renault , Автоваз , АвтоВзгляд
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