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Будет ли действовать страховка при замене водительского удостоверения 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Car.ru
Страховка оформляется на страхователя, а не на автомобиль, при замене водителем ВУ ее следует тоже менять.
Если автомобилист поменял данные, права пришли в негодность, были потеряны или закончился срок действия, следует заменить их на новые, в ГИБДД или МФЦ. В противном случае владелец привлекается к административному правонарушению. Сданный документ аннулируется, взамен выдают новый (без экзаменов), с другой серией, номером и датой действия.
Когда в страховом полисе ОСАГО вписаны данные старого ВУ (человека, управляющего автомобилем), юридически они не действительны и никаких выплат при ДТП получено не будет. Из этого следует, что при замене водительских прав, которые вписаны в полис страховки автомобиля, незамедлительно требуется переоформить и ее. Делается это в страховой компании, где ранее было оформлено ОСАГО абсолютно бесплатно.
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