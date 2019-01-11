Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для президента Toyota построили эксклюзивный автомобиль 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобиль получивший название Toyota Century GRMN показали публике в прошлом году, сообщается что выпущено авто будет в единственном экземпляре для генерального директора компании Toyota.
Недавно же в сети появились первые видео заездов уже ставшего легендарным автомобиля. Сообщается что автомобиль будет оборудован огромным количеством всевозможных опций для комфорта и удобства пассажиров на заднем сидении. От различных регулировок и массажей, до индивидуальной медиа системы.
Что касается силовой установки, то тут мнения расходятся, многие утверждают что в авто будет установлена классическая гибридная силовая установка, кто-то же говорит что мощность двигателя будет увеличена специально для этого авто.
В любом случае автомобиль будет выглядеть и по факту будет эксклюзивным. О том когда готовый авто будет выпущен и передан руководителю, пока не известно.
Car.ru: последние новости
АвтоВАЗ: Lada Vesta Sport уже начали отгружать дилерам В Томске начали собирать "зимний" робомобиль В России выросли цены на автомобили Nissan
Бортжурнал , Toyota Century , Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бизнесмен подарил автомобиль вежливой сотруднице McDonald’s
В Томске начали собирать «зимний» робомобиль
Lada Vesta Sport уже начали отгружать дилерам
В России выросли цены на Nissan
На Аляске нашли коллекцию классических Ford Bronco
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение