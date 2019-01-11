Для президента Toyota построили эксклюзивный автомобиль

Автомобиль получивший название Toyota Century GRMN показали публике в прошлом году, сообщается что выпущено авто будет в единственном экземпляре для генерального директора компании Toyota.

Недавно же в сети появились первые видео заездов уже ставшего легендарным автомобиля. Сообщается что автомобиль будет оборудован огромным количеством всевозможных опций для комфорта и удобства пассажиров на заднем сидении. От различных регулировок и массажей, до индивидуальной медиа системы.

Что касается силовой установки, то тут мнения расходятся, многие утверждают что в авто будет установлена классическая гибридная силовая установка, кто-то же говорит что мощность двигателя будет увеличена специально для этого авто.

В любом случае автомобиль будет выглядеть и по факту будет эксклюзивным. О том когда готовый авто будет выпущен и передан руководителю, пока не известно.