Для чего нужна защита картера?

Далеко не каждый водитель заботиться о том, чтобы защитить систему картера.

Но, несмотря на это, устанавливать защиту необходимо, в противном случае при его повреждение придется отдать внушительную сумму за ремонт. Испортить деталь может даже плохая дорога с выбоинами и кочками. Защитить систему может помочь обычный стальной лист, который устанавливается под днище автомобиля.

Система картера помогает даже уберечь автомобиль от угона, так как злоумышленникам достаточно сложно подобраться к проводке. Отказываясь от использования системы, водители уверяют, что картер затрудняет процесс охлаждения двигателя, препятствуя попаданию воздуха. Это действительно так, но при этом перегрев двигателя не выходит за разрешенные пределы. Более того, в зимний период времени прогрев двигателя происходит быстрее, обогревая всю систему автомобиля.

Установиться защиту можно своими руками. При этом делать дополнительных отверстий не придется. В автомобильном магазине можно приобрести необходимые материалы, которые уже имеют крепежную систему.

Разность материала не влияет на качество защиты, но при этом важно обращать внимание на вес. Для внедорожников и габаритных автомобилей подойдет стальной лист защиты. Для легковых моделей лучше всего выбирать алюминиевый материал, чтобы не изменить параметры управления машиной.