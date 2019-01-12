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Для чего нужна защита картера? 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Далеко не каждый водитель заботиться о том, чтобы защитить систему картера.
Но, несмотря на это, устанавливать защиту необходимо, в противном случае при его повреждение придется отдать внушительную сумму за ремонт. Испортить деталь может даже плохая дорога с выбоинами и кочками. Защитить систему может помочь обычный стальной лист, который устанавливается под днище автомобиля.
Система картера помогает даже уберечь автомобиль от угона, так как злоумышленникам достаточно сложно подобраться к проводке. Отказываясь от использования системы, водители уверяют, что картер затрудняет процесс охлаждения двигателя, препятствуя попаданию воздуха. Это действительно так, но при этом перегрев двигателя не выходит за разрешенные пределы. Более того, в зимний период времени прогрев двигателя происходит быстрее, обогревая всю систему автомобиля.
Установиться защиту можно своими руками. При этом делать дополнительных отверстий не придется. В автомобильном магазине можно приобрести необходимые материалы, которые уже имеют крепежную систему.
Разность материала не влияет на качество защиты, но при этом важно обращать внимание на вес. Для внедорожников и габаритных автомобилей подойдет стальной лист защиты. Для легковых моделей лучше всего выбирать алюминиевый материал, чтобы не изменить параметры управления машиной.
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Бортжурнал
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