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25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года 

Motor.ru + ещё 6 48 минут назад
Фото: Motor.ru
В декабре прошедшего года на российском рынке было куплено 175 240 новых автомобилей, что почти на шесть процентов больше, чем ранее. За весь 2018-й приобретен 1 800 591 автомобиль — на 12,8 процента больше показателей 2017 года, при этом рост авторынка продолжался в течение 20 месяцев. Самой популярной моделью стала Lada Vesta, которая обошла «Гранту» всего на две тысячи автомобилей и на 8 тысяч — Kia Rio, занявшего третье место. Хотите узнать, какие еще машины в список самых популярных машин 2018 года? Смотрите нашу галерею.
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Бортжурнал , Kia , Lada Vesta , Lada , Kia Rio
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