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Чем может быть опасно «прикуривание» от другого автомобиля? 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
В зимнее время при сильном снижении температуры большая часть машин находится на своих местах во дворах или на стоянках, ожидая того времени, когда станет теплее.
Наиболее же нетерпеливые владельцы второй части машин, желая завести свое транспортное средство, пытаются прикурить от другого автомобиля. Но такая помощь может нанести немалый вред автомобилю, от которого прикуривают.
На автомобилях советского производства, например, «Жигули», данный процесс выглядел так. После соединения аккумуляторов владелец здорового автомобиля нажимал педаль газа и поддерживал обороты в количестве 2-3 тысячи в минуту. Одновременно делалась попытка завести второй автомобиль. Негативные последствия отсутствовали, так как обе машины были карбюраторные, и на них не было никакой электроники.
В новых автомобилях всеми процессами управляет электроника. А давая прикурить от своего автомобиля, хозяин делает это «по-старинке», как и 20-30 лет назад. При этом абсолютно не обращая внимания на очень мощные скачки напряжения в автомобильной сети во время этого процесса.
Поэтому владельцам современных автомобилей стоит очень осторожно относиться к процессу прикуривания от своего автомобиля.
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Бортжурнал
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