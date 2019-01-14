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Какой вред наносит машине автовладелец, когда глушит мотор сразу же после остановки? 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Car.ru
Многие водители, доезжая до места назначения, сразу же глушат двигатель своего автомобиля и отправляются по делам, тем самым вредя машине.
При динамичном движении, обороты двигателя крутятся до 4000, естественно в этот момент нагрузка на двигатель увеличивается. Более того, в случае с автоматической коробкой передач она перегревается. Во время движения машины, все детали работают в определенном режиме, а смазочные материалы охлаждают их, чем существенно снижают скорость износа.
Чтобы двигатель автомобиля служил долго, ему необходимо хорошее и постоянное охлаждение. При резкой остановке машины и вытаскивание ключа зажигания, все механизмы полностью прекращают свою работу, переставая охлаждать агрегат, который в этот момент времени является горячим, в следствии чего возникает перегрев двигателя.
Более того, в этот момент масло, находящееся в коробке и двигателе закипает, теряя свои смазочные свойства. В результате в дальнейшем смазка производится гораздо хуже, что может привести к масляному голоданию, которое выводит из строя все механизмы.
Чтобы не навредить своей машине, остановившись необходимо постоять буквально пару минут, после чего уже глушить автомобиль и вытаскивать ключ из замка зажигания. Выполнение этого правила не займет много времени, но поможет сэкономить деньги на будущий ремонт.
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