Обновленный Lexus RC F: больше мощности и трековая версия из карбона

Компания Lexus привезла на Детройтский автосалон обновленное «заряженное» купе RC F, получившее освеженную внешность и более мощный восьмицилиндровый мотор. Также у модели появилась трековая модификация, у которой многие кузовные элементы изготовлены из карбона.

Купе после рестайлинга можно узнать по новым фарам, модернизированной решетке радиатора и более широким светодиодным фонарям. Трековая модификация получила карбоновые крышу, капот и заднее антикрыло, а также тормоза Brembo с карбон-керамическими тормозными механизмами.

Силовая установка у обеих версий одна — пятилитровый атмосферник V8 и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Также была чуть доработана коробка передач — изменено передаточное число главной передачи (3.13 против 2.93).

Кроме того, у «заряженного» купе появился специальный режим лонч-контроля, который активируется отдельной кнопкой на центральной консоли. С нуля до 96 километров в час такая машина набирает на две десятых секунды быстрее предшественника — за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час.

Модель также стала легче предшественника. У обычного RC F появился более компактный компрессор кондиционера, используются полые полуоси, изменился впуск, а некоторые детали подвески стали алюминиевыми. У трековой модификации, помимо карбоновых деталей кузова, установлен титановый глушитель и патрубки, а также легкие 19-дюймовые колеса BBS. Такая машина легче предыдущего RC F на 80 килограммов, но все равно весит около 1,7 тонны.

Выпуск обновленных купе начнется во втором квартале этого года. Цены пока не сообщаются. Дорестайлинговый RC F стоит в США от 64,7 тысячи долларов (около 4.3 миллиона рублей по текущему курсу). В России эта модель оценивается в 6,48 миллиона рублей.