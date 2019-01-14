Новый Volkswagen Passat раскрыли до премьеры

Снижение продаж седанов подтолкнуло General Motors Ford отказаться от моделей в некоторых сегментах, но Volkswagen не стал следовать их примеру и покажет Passat 2020 года в Детройте.

В итоге изображения новинки просочились в прессу за день до дебюта, и по ним можно сделать вывод что Volkswagen, как и ожидалось, решил ограничиться фейслифтингом текущей версии седана для Северной Америки.

carscoops.com

Passat 2020 получил новую переднюю часть с увеличенной решеткой радиатора и обновленным дизайном фар. В пакете R-Line, изображенном на фото, также заметен новый более агрессивный бампер, воздуховоды и стильные литые диски. Профиль и задняя часть автомобиля стали более изящными, изменился дизайн последнего окна, задние фонари стали более тонкими, в багажник интегрирован небольшой спойлер.

Салон также изменился незначительно — новая приборная панель, обновленные вентиляционные отверстия, которые делают салон визуально шире, новая информационно-развлекательная система, немного обновленная отделка салона и черные глянцевые акценты.

carscoops.com

Под капотом Passat 2020 ожидается 2-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор на 174 л.с. и 280 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом и задним приводом. При этом Volkswagen решил отказаться от неэкономичного мотора VR6 на 3,6 литра, выдающего 280 л.с. и 350 Нм.