Где дешевле: СМИ сравнили расценки на парковку в мировых столицах

В связи с почти двукратным увеличением стоимости (с 200 до 380 рублей в час) одного часа стоянки на центральных московских улицах, «Известия» сравнили расценки российской столицы с аналогичными тарифами в ведущих мегаполисах мира. Оказалось, что почти во всех из них праковаться дешевле, чем в Москве.

Например, за час парковки в центре австрийской Вены автолюбитель отдаёт €2,1 (162 рубля). При этом у водителя существует альтернатива в виде стоянки в многоуровневых гаражах, где оставить машину можно за €2 в час или €10 (770 рублей) в день.

В столице Швейцарии Женеве расценки не менее демократичные: за час парковки власти просят 2,8 швейцарского франка (190 рублей). Также автомобиль можно оставить на перехватывающей парковке за 1 франк (68 рублей) в час или в подземном гараже, в котором однако, если он находится близко к центру, тариф составляет — 5 франков (340 рублей) в час.

Парковка в центре Парижа обходится автолюбителям в €4 (308 рублей) в час, на окраинах стоимость стоянки опускается до €2,4 (185 рублей).

В Берлине развита сеть перехватывающих парковок у станций метро. Там стоянка обходится — всего в €2-3 (154 — 231 рубль) в час. Чем дальше от центра, тем дешевле вплоть до €1 (77 рублей) за 1 час стоянки.

В столице США Вашингтоне самая дорогая парковка составляет $2,3 (155 рублей) в час. На окраинах ценник опускается до 75 центов (50 рублей).

Меньше всего парковок в центре Пекина, впрочем цены на временную стоянку здесь всё равно демократичные: 15 юаней (150 рублей) в час на центральных улицах, 10 юаней (100 рублей) в час на периферийных магистралях. При этом в отличие от стандартов других мировых столиц, в китайском мегаполисе каждый последующий час парковки обходится дороже, чем предыдущий.

Самые высокие расценки, по наблюдениям «Известий», в Лондоне. Только въезд в центр столицы Англии на автомобиле в будни с 07:00 до 18:00 платный для всех и составляет £10,5–14 (900–1200 рублей). Плюс тарифы на парковку. Например, стоянка в районе Гайд-парка обойдётся в £4,9 (420 рублей) в час. Впрочем, эксперты уверяют, что можно и сэкономить, припарковав машину в районе Риджентс-парка, Куинс-парка или Мэйда Вейл, где один час платной стоянки стоит £1,7 (145 рублей).