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Компания каршеринга рассказала, что крадут пользователи 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Каршеринг-компания BelkaCar в своём телеграмм-канале составила целый список, чем пользователи пытались поживиться в 2018 году, арендуя автомобиль. Оказывается россияне сливали «омывайку», вытаскивали из салонов коврики, и даже пытались угнать машину.
По словам автора сообщения, информацию о пропаже автомобиля передали сотрудникам службы безопасности, когда он исчез с карты мониторинга в Московской области. Позже сигнал появился недалеко от Ростова-на-Дону. Оттуда за машиной следили уже правоохранители. Преступников задержали на границе с Абхазией. Оказалось, что они сняли с автомобиля все каршеринговые наклейки, поменяли регистрационные знаки, а на заднее стекло наклеили стикер «На Берлин!».
Другие пользователи расценивали каршеринговые автомобили, как источник бесплатных запчастей. По подсчётам специалистов компании, за 2018 год с машин BelkaCar было слито более 18 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, похищено 2100 щёток для очистки снега, 146 аккумуляторов, 14 передних сидений, один задний диван, а также 9 магнитол и 97 ковриков.
Сотрудники компании отмечают, что отсутствие даже самой на первый взгляд незначительной детали не позволяет выпустить машину на линию, поэтому надеются, что похитителей рано или поздно настигнет карма.
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Бортжурнал
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