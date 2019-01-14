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Дебютировала новая «Супра»: быстрейшая серийная Toyota 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Toyota
Компания Toyota представила на моторшоу в Детройте спорткупе Supra нового поколения. Модель, построенная на платформе BMW Z4 специалистами спортивного подразделения марки GAZOO Racing, получила идеальную развесовку 50:50, «турбошестерку» и «автомат».
Габаритная длина «Супры» пятого поколения составляет 4381 миллиметр, ширина — 1854 миллиметра, высота — 1293 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2469 миллиметров. Таким образом, спорткупе получилось на два миллиметра длиннее Porsche 718 Boxster и почти на 60 миллиметров больше BMW Z4, но на 101 миллиметр короче Jaguar F-Type. Как и прежде, спорткупе имеет задний привод, переднемоторную компоновку и двухместный салон.
Новинка оснащается тем же двигателем, что и Z4: трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до 96 километров в час такой автомобиль ускоряется за 4,1 секунды, что делает «Супру» быстрейшей серийной «Тойотой». Для сравнения, BMW набирает первые сто километров в час за 4,5 секунды, а 350-сильный Porsche 718 Boxster S — за 4,4 секунды.
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Бортжурнал , Jaguar , Jaguar F-Type , BMW , BMW Z4 , Toyota , Porsche
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