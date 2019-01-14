Самый быстрый и мощный в истории. Ford представил новый Mustang Shelby GT500

С момента, когда Ford выпустил Shelby GT350 и GT350R, поклонники хардкорных Mustang знали, что настоящим взрывом будет абсолютно новая версия GT500, которая раздвигает границы мощности до рекордных показателей.

Впрочем, Ford до конца так и не раскрыл все детали силовой установки нового GT500, но заявил, что модель теперь производит более 700 л.с. и разгоняется до 100 км/час за три секунды, что делает ее самым быстрым и мощным Mustang в истории.

Сообщается, что 5,2-литровый V8 использует тот же блок, что и GT350, к которому присоединен гигантский турбонагнетатель на 2,65 литра — это больше, чем у Hellcat и Camaro ZL1, и немного меньше, чем у Demon.

В качестве коробки передач спортивный отдел Ford Performance выбрал 7-сутпенчатый автомат с двойным сцеплением, передающий мощность на задние колеса через уникальный карданный вал из углеродного волокна. По заявлению Ford, коробка может переключать передачи со скоростью менее 100 миллисекунд и работать в нескольких режимах, включая обычный, спортивный, режимы для драга и трека.

Чтобы выдержать колоссальную мощность, подвеска Mustang GT500 получила измененную геометрию, более легкие пружины, новые амортизаторы, еще более мощные тормоза и новый электронный усилитель рулевого управления.

Автомобиль будет доступен в двух версиях обвеса, самый жесткий из которых разработан со специальной аэродинамикой для максимального увеличение прижимной силы. Компания утверждает, что передняя часть GT500 поглощает на 50% больше воздушных потоков по сравнению с GT350.