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Самый быстрый и мощный в истории. Ford представил новый Mustang Shelby GT500 

LiveCars.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
С момента, когда Ford выпустил Shelby GT350 и GT350R, поклонники хардкорных Mustang знали, что настоящим взрывом будет абсолютно новая версия GT500, которая раздвигает границы мощности до рекордных показателей.
Впрочем, Ford до конца так и не раскрыл все детали силовой установки нового GT500, но заявил, что модель теперь производит более 700 л.с. и разгоняется до 100 км/час за три секунды, что делает ее самым быстрым и мощным Mustang в истории.
Сообщается, что 5,2-литровый V8 использует тот же блок, что и GT350, к которому присоединен гигантский турбонагнетатель на 2,65 литра — это больше, чем у Hellcat и Camaro ZL1, и немного меньше, чем у Demon.
В качестве коробки передач спортивный отдел Ford Performance выбрал 7-сутпенчатый автомат с двойным сцеплением, передающий мощность на задние колеса через уникальный карданный вал из углеродного волокна. По заявлению Ford, коробка может переключать передачи со скоростью менее 100 миллисекунд и работать в нескольких режимах, включая обычный, спортивный, режимы для драга и трека.
Чтобы выдержать колоссальную мощность, подвеска Mustang GT500 получила измененную геометрию, более легкие пружины, новые амортизаторы, еще более мощные тормоза и новый электронный усилитель рулевого управления.
Автомобиль будет доступен в двух версиях обвеса, самый жесткий из которых разработан со специальной аэродинамикой для максимального увеличение прижимной силы. Компания утверждает, что передняя часть GT500 поглощает на 50% больше воздушных потоков по сравнению с GT350.
Продажи нового Ford Shelby Mustang GT500 2020 стартуют осенью 2019 года — ближе к дате старта продаж Ford раскроет цены и окончательные технические характеристики новинки.
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Бортжурнал , Ford Shelby , Ford
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