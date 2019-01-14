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Ford выпустит внедорожник Explorer с гибридным мотором 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Ford выпустила обновленные данные о модельном ряде внедорожника Explorer — автомобиль получит версию с гибридной силовой установкой.
Сообщается, что под капотом у Explorer Hybrid разместиться 3,3-литровый бензиновый двигатель, который в паре с электромотором сможет развивать 318 лошадиных сил мощности, а дальность поездки на полном баке вырастет до 800 километров.
Помимо совершенно новой 10-скоростной коробки передач, гибридная версия Explorer может похвастаться специально разработанной литий-ионной батареей с жидкостным охлаждением. Она расположена под вторым рядом сидений, что поможет сохранить обьем грузового и пассажирского отсека.
Продажи Ford Explorer Hybrid стартуют летом 2019 года, но доступен он будет лишь в топовой комплектации Limited Edition.
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Бортжурнал , Ford Explorer , Ford
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