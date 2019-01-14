Ford выпустит внедорожник Explorer с гибридным мотором

Компания Ford выпустила обновленные данные о модельном ряде внедорожника Explorer — автомобиль получит версию с гибридной силовой установкой.

Сообщается, что под капотом у Explorer Hybrid разместиться 3,3-литровый бензиновый двигатель, который в паре с электромотором сможет развивать 318 лошадиных сил мощности, а дальность поездки на полном баке вырастет до 800 километров.

Помимо совершенно новой 10-скоростной коробки передач, гибридная версия Explorer может похвастаться специально разработанной литий-ионной батареей с жидкостным охлаждением. Она расположена под вторым рядом сидений, что поможет сохранить обьем грузового и пассажирского отсека.