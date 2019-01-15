Три аксессуара в автомобиле, способные уберечь вас от хамов на дорогах

Количество хамов, встречающихся на отечественных дорогах страны постоянно увеличивается.

Причем, как показывает практика зачастую хамство водителей напрямую зависит от того, на каком автомобиле передвигается водитель. То есть получается, чем дороже автомобиль, тем наглее водитель. Хотя, важно понимать, что в любом правиле есть свои исключения. Чтобы обезопасить себя от нападок таких хамов, нужно обзавестись простыми аксессуарами, способными противостоять хамам.

Первым простым оберегом от нападок несправедливых и наглых водителей, может стать эмблема того, или иного бойцовского клуба. расположенная на стекле. Как показывает практика дорожные хамы сильны только на словах, поэтому видя подобные эмблемы их пыл как правило, утихает.

Не плохо зарекомендовала себя полицейская фуражка, расположенная на задней панели автомобиля. Приобрести ее, сегодня, можно во многих магазинах. Связываться с сотрудниками правоохранительных органов так же мало кто захочет. Фуражка помогает не только решить большое количество проблем, возникающих на дороге, но и избежать проблем, возникающих с сотрудникам правоохранительных органов.

Последним и не менее простым способом становится использование спецодежды. Чаще всего, одежда бывает темного цвета, со специализированными светоотражающими полосками. Внешне форма очень напоминает полицейскую, что и помогает решить избежать возникновения конфликтных ситуаций.