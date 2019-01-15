Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Помощники ГИБДД, охраняют камеру 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Для обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД имеют огромное количество технических средств, которые постоянно совершенствуются.
Физически, инспектора не могут осуществить контроль за всем оборудованием. В этих целях нанимают помощников, которые обслуживают устройство. Конечно же, за свои услуги они получают заработную плату.
В обязанности вольнонаемного работника входит: осуществление контроля за устройством и его надлежащим состоянием; предотвращение повреждения прибора, злоумышленником. Как правило, это неадекватные или злые водители, которые получали письма счастья.
Рабочий день сотрудника начинается в 7 утра и заканчивается в 9 вечера, когда оборудование демонтируется. Оплата полностью зависит от региона. За смену можно заработать от 700 до 1500 рублей.
Car.ru: последние новости
Три аксессуара в автомобиле, способные уберечь вас от хамов на дорогах Новый Porsche Cayenne Coupe попался журналистам ТОП-5 авто с низкой вероятностью угона
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярные модели VW подорожали
Ford оперативно «подогрел» новый Explorer
«Пятерки» и «семерки» BMW попали под отзыв
Kia Telluride: кроссовер-гигант
Названы цены Kia Ceed SW в России
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
01:13
Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию
Автоновости
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение