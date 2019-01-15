Помощники ГИБДД, охраняют камеру

Для обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД имеют огромное количество технических средств, которые постоянно совершенствуются.

Физически, инспектора не могут осуществить контроль за всем оборудованием. В этих целях нанимают помощников, которые обслуживают устройство. Конечно же, за свои услуги они получают заработную плату.

В обязанности вольнонаемного работника входит: осуществление контроля за устройством и его надлежащим состоянием; предотвращение повреждения прибора, злоумышленником. Как правило, это неадекватные или злые водители, которые получали письма счастья.

Рабочий день сотрудника начинается в 7 утра и заканчивается в 9 вечера, когда оборудование демонтируется. Оплата полностью зависит от региона. За смену можно заработать от 700 до 1500 рублей.