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В России отзывают «пятерки» и «семерки» BMW 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Из-за возможных проблем с двигателем в ремонт направят BMW M550i xDrive и 750i xDrive.
Отзыву подлежат 684 автомобиля, которые были проданы в России с 2015 по 2018 год. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной сервисной кампании стало возможное наличие ошибок в программном обеспечении, из-за которых при "специфических условиях эксплуатации" может быть поврежден двигатель. В ведомстве уточнили, что на некоторых экземплярах это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров.
В рамках ремонтной акции на указанных автомобилях проведут программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Кроме того, на "пятерках" и "семерках" проверят состояние силового агрегата "с последующим определением необходимых ремонтных воздействий".
Как сообщал "Авторамблер", ранее BMW уличили в продаже машин с дефектом в системе рециркуляции выхлопных газов, из-за которого возникала утечка охлаждающей жидкости. В течение 2018 года в Южной Корее было зафиксировано около 40 случаев (по другим данным — более 50) возгорания баварских автомобилей. Местные власти заявили, что автопроизводитель знал о проблеме с 2015 года, но не предпринял никаких действий.
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Бортжурнал , BMW
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