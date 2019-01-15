В России отзывают «пятерки» и «семерки» BMW

Из-за возможных проблем с двигателем в ремонт направят BMW M550i xDrive и 750i xDrive.

Отзыву подлежат 684 автомобиля, которые были проданы в России с 2015 по 2018 год. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной сервисной кампании стало возможное наличие ошибок в программном обеспечении, из-за которых при "специфических условиях эксплуатации" может быть поврежден двигатель. В ведомстве уточнили, что на некоторых экземплярах это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров.

В рамках ремонтной акции на указанных автомобилях проведут программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Кроме того, на "пятерках" и "семерках" проверят состояние силового агрегата "с последующим определением необходимых ремонтных воздействий".

Как сообщал "Авторамблер", ранее BMW уличили в продаже машин с дефектом в системе рециркуляции выхлопных газов, из-за которого возникала утечка охлаждающей жидкости. В течение 2018 года в Южной Корее было зафиксировано около 40 случаев (по другим данным — более 50) возгорания баварских автомобилей. Местные власти заявили, что автопроизводитель знал о проблеме с 2015 года, но не предпринял никаких действий.