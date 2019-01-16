Мошенники, торгующие залоговыми автомобилями, стали активнее, сообщает Business FM.
Подобный способ мошенничества подразумевает продажу машины, находящейся в залоге у банка.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, даже если банк вместе с авто забрал паспорт транспортного средства, то мошенник может получить его дубликат, просто обратившись в ГИБДД в связи с «утерей».
«Это очень распространенная практика», — отметил он.
При этом банки могут, но не обязаны вносит ставшие залогом автомобили в соответствующий реестр, что также не способствует сокращению на авторынке числа машин с дубликатами ПТС.
Поэтому Шапарин посоветовал тем, кто намерен приобрести авто «с рук», до покупки убедиться у нотариуса в неприсутствии машины в залоге, получив соответствующую выписку.