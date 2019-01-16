Торговцы залоговыми авто стали активнее

Подобный способ мошенничества подразумевает продажу машины, находящейся в залоге у банка.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, даже если банк вместе с авто забрал паспорт транспортного средства, то мошенник может получить его дубликат, просто обратившись в ГИБДД в связи с «утерей».

«Это очень распространенная практика», — отметил он.

При этом банки могут, но не обязаны вносит ставшие залогом автомобили в соответствующий реестр, что также не способствует сокращению на авторынке числа машин с дубликатами ПТС.

Поэтому Шапарин посоветовал тем, кто намерен приобрести авто «с рук», до покупки убедиться у нотариуса в неприсутствии машины в залоге, получив соответствующую выписку.