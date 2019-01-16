Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как можно сэкономить на покупке автомобиля 

Car.ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: Car.ru
Экономия нужна и возможно, но ни в коем случае нельзя экономить на оборудовании, отвечающем за безопасность.
Для того, чтобы как можно выше поднять цену на свою продукцию, производители автомобилей навешивают на машину большое количество опций и функций. От этих дополнений можно отказаться и дешевле приобрести технику.
Есть масса полезных функций, которые прошли проверку временем. Подогрев сидений, подогрев рулевого колеса, навигатор, подсветка зоны поворота, подогрев и складывание зеркал, приспособление для помывки фар. Да целый ряд опций и функций не таких важных, но тем не менее. Отдельным списком стоят функции, помогающие обеспечить безопасность. Парктроники, неплохо зарекомендовавшие себя видеокамеры для обзора заднего вида.
А теперь можно составить список того, от чего можно вполне отказаться без особого ущерба. Устройства, обеспечивающие «память» сиденья, увеличение диаметра колес, панорамную крышу.
В конечном итоге, что оставить, а от чего отказаться решать только самому покупателю. Истину, что покупатель всегда прав никто не отменял.
Car.ru: последние новости
Продают залоговый автомобили Skoda Vision X дразнит продюсерской версией перед Женевой Mahindra Marazzo может стать лучшим автомобилем в Детройте
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С ДТП будут бороться православными билбордами
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто10
Рейтинг самых ходовых «бэушек»-20181
BMW назвала цены на обновленную «семерку»1
Что стало с «семеркой» BMW после рестайлинга
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение