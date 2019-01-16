Как можно сэкономить на покупке автомобиля

Экономия нужна и возможно, но ни в коем случае нельзя экономить на оборудовании, отвечающем за безопасность.

Для того, чтобы как можно выше поднять цену на свою продукцию, производители автомобилей навешивают на машину большое количество опций и функций. От этих дополнений можно отказаться и дешевле приобрести технику.

Есть масса полезных функций, которые прошли проверку временем. Подогрев сидений, подогрев рулевого колеса, навигатор, подсветка зоны поворота, подогрев и складывание зеркал, приспособление для помывки фар. Да целый ряд опций и функций не таких важных, но тем не менее. Отдельным списком стоят функции, помогающие обеспечить безопасность. Парктроники, неплохо зарекомендовавшие себя видеокамеры для обзора заднего вида.

А теперь можно составить список того, от чего можно вполне отказаться без особого ущерба. Устройства, обеспечивающие «память» сиденья, увеличение диаметра колес, панорамную крышу.

В конечном итоге, что оставить, а от чего отказаться решать только самому покупателю. Истину, что покупатель всегда прав никто не отменял.