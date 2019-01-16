Впервые на экранах — рестайлинг Mitsubishi Pajero Sport 2019

Текущее поколение среднеразмерного рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилось на рынке в 2015 году и снискало немалую популярность на многих рынках по всему миру, включая Россию. Ортодоксальная конструкция, ультрасовременный агрессивный внешний вид и удобный салон привлекли целую армию поклонников, но на дворе уже 2019 год, а значит, пришло время освежить внедорожник.

Впервые в Сети появились шпионские фото рестайлинговой версии Pajero Sport, которая должна быть официально рассекречена уже в наступившем 2019 году. Модель проходит серию ходовых испытаний в заснеженной Швеции, а ее кузов плотно заклеен камуфляжной пленкой, что мешает распознать все отличия новинки от дореформенной версии. Впрочем, визуальных перемен не так много — новые задние фонари, чуть измененные черты кормы, а также "двухъярусная" головная оптика в стиле Eclipse Cross.

Motor1.com

Что касается салона, то и тут нововведений не будет много, не изменится и линейка силовых агрегатов. Единственное, возможно японцы решат поставить некую версию гибридной силовой установки, возможно "мягкой" со стартер-генератором. Самая же большая новость для рынка состоит в том, что Mitsubishi Pajero Sport может вернуться в Европу под именем Shogun Sport, да и возвращение в Северную Америку, где уже наметился тренд на рост популярности среднеразмерных пикапов (как Mitsubishi L200 , на базе которого создан внедорожник) также нельзя исключить.

В России Pajero Sport продается с салоном на 5 посадочных мест, хотя на рынках Азии есть и 7-местные модификации. Было бы интересно увидеть внедорожник с 3-рядным салоном и в России.