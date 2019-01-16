Mahindra Marazzo может стать лучшим автомобилем в Детройте

Автомобиль с кузовом «на раме» с передним приводом и похожий на минивэн, пожалуй, одна из лучших моделей в Детройте.

Это Mahindra Marazzo.

В то время как индийская компания не планирует продавать Marazzo в США, она привезла автомобиль на шоу в Детройте, чтобы рассказать, что большая часть его разработки была сделана на североамериканских предприятиях компании в Оберн-Хиллз, (Мичиган).

Автомобиль напоминает о Honda Odyssey первого поколения — при условии, что он был разработан для работы на разбитых индийских дорогах.

С тремя рядами сидений, с высоким клиренсом Marazzo имеет 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель на 121 лошадиную силу. Мотор совмещается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Пусть скорость не является сильной стороной этого авто. Ведь он более искусен в перевозке.

Вмещая до восьми пассажиров, MPV предлагает: вентиляционные отверстия на крыше и панель управления для заднего сидения, доступный 7,0-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей с совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay, а также 4,2-дюймовый монитор информации об автомобиле.

Хотя Marazzo, возможно, не самая красивая вещь и не обладает высококачественным интерьером, он является относительной ценностью благодаря своей низкой базовой цене в 999 000 рупий или около 14 000 долларов.

Ясно, что при такой цене Marazzo не может снискать успех на рынках США. Но он туда и не приедет.