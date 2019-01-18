Обновленный Mitsubishi Pajero Sport породнится с L200

В Сети опубликовали шпионские фотографии кроссовера, который тестируют в условиях зимы. По этим снимкам уже можно сделать некоторые выводы об изменениях в дизайне экстерьера модели.

На фото, которые оказались у Carscoops, хорошо видна обновленная задняя оптика, а фары в свою очередь выполнены в стиле кроссовера Eclipse Cross, как и решетка радиатора. По предварительной информации, в основу кроссовера ляжет та же платформа, что и у обновленного L200. От пикапа он унаследует и мотор — 2,4-литровый турбодизель.

Carscoops

Ожидается, что на рынке новинка появится в течение 2020 года.