Обновленный Mitsubishi Pajero Sport породнится с L200 

В Сети опубликовали шпионские фотографии кроссовера, который тестируют в условиях зимы. По этим снимкам уже можно сделать некоторые выводы об изменениях в дизайне экстерьера модели.
На фото, которые оказались у Carscoops, хорошо видна обновленная задняя оптика, а фары в свою очередь выполнены в стиле кроссовера Eclipse Cross, как и решетка радиатора. По предварительной информации, в основу кроссовера ляжет та же платформа, что и у обновленного L200. От пикапа он унаследует и мотор — 2,4-литровый турбодизель.
Carscoops
Ожидается, что на рынке новинка появится в течение 2020 года.
Напомним, в настоящее время в России продается Mitsubishi Pajero Sport, который пережил легкий рестайлинг в течении 2018 года: был улучшен дисплей приборной панели, а пассажиры заднего ряда получили напольную консоль с USB-разъемами и электрической розеткой. Бензиновые модификации поставляются на российский рынок из Таиланда, а производство дизельных было запущено 20 ноября прошлого года на заводе Mitsubishi в Калужской области.