BMW отзывает в России машины, чтобы спасти двигатель

Росстандарт сообщил о согласовании с ООО " БМВ РусландТрейдинг" добровольного отзыва 684 автомобилей BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в России с августа 2015 года по август 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

На транспортных средствах будет проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Данная версия уже выпущена.

Также на всех транспортных средствах будет проведена углубленная проверка состояния двигателя с последующим определением необходимых ремонтных воздействий.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.