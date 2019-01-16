Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW отзывает в России машины, чтобы спасти двигатель 

Автовести 1 час назад
Фото: © BMW
Росстандарт сообщил о согласовании с ООО "БМВ РусландТрейдинг" добровольного отзыва 684 автомобилей BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30).
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в России с августа 2015 года по август 2018 года.
Причиной отзыва транспортных средств является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
На транспортных средствах будет проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Данная версия уже выпущена.
Также на всех транспортных средствах будет проведена углубленная проверка состояния двигателя с последующим определением необходимых ремонтных воздействий.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Автовести: последние новости
Ford "вырастил" самый мощный Mustang в истории Ford оперативно "подогрел" новый Explorer Заряженное купе Lexus RC F обновилось и стало еще быстрее
Комментарии
Бортжурнал , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские водители получат страховку по телефону
Мошенники стали активно продавать залоговые машины
Впервые на экранах: рестайлинг Mitsubishi Pajero Sport 2019
Автомобиль наехал на толпу людей в Токио
Mahindra Marazzo может стать лучшим авто в Детройте
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
01:13
Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию
Автоновости
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение