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Крошечный кроссовер Skoda: первое изображение 

Motor.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Skoda опубликовала тизер новой модели — компактного кроссовера, мировая премьера которого состоится на мартовском моторшоу в Женеве. Он станет третьим и самым маленьким вседорожником марки, заняв в линейке место на ступеньку ниже Karoq и Kodiaq.
Информации об автомобиле пока мало. В компании лишь уточняют, что кроссовер будет построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB, которая уже используется для Volkswagen T-Cross и Seat Arona. «Шкода» также сообщает, что модель получит «самые современные системы помощи водителю» (не уточняя, какие именно) и ряд решений из фирменной линейки Simply Clever.
Судя по тизеру, дизайн новинки выполнен в стиле концепта Vision X — у них схожее оформление светотехники. Прототип был оснащен силовой установкой, в состав которой входит 130-сильная «турбочетверка» 1.5, два электромотора и литий-ионный аккумулятор емкостью 1,5 киловатт-часа. На электротяге такая машина способна проехать лишь два километра.
По предварительным данным, серийный кроссовер может получит имя Kosmiq. Такое название производитель уже зарегистрировал в чешском патентном ведомстве.
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Комментарии1
Бортжурнал , SEAT , Volkswagen , Skoda
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