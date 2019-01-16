Крошечный кроссовер Skoda: первое изображение

Компания Skoda опубликовала тизер новой модели — компактного кроссовера, мировая премьера которого состоится на мартовском моторшоу в Женеве. Он станет третьим и самым маленьким вседорожником марки, заняв в линейке место на ступеньку ниже Karoq и Kodiaq.

Информации об автомобиле пока мало. В компании лишь уточняют, что кроссовер будет построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB, которая уже используется для Volkswagen T-Cross и Seat Arona. «Шкода» также сообщает, что модель получит «самые современные системы помощи водителю» (не уточняя, какие именно) и ряд решений из фирменной линейки Simply Clever.

Судя по тизеру, дизайн новинки выполнен в стиле концепта Vision X — у них схожее оформление светотехники. Прототип был оснащен силовой установкой, в состав которой входит 130-сильная «турбочетверка» 1.5, два электромотора и литий-ионный аккумулятор емкостью 1,5 киловатт-часа. На электротяге такая машина способна проехать лишь два километра.

По предварительным данным, серийный кроссовер может получит имя Kosmiq. Такое название производитель уже зарегистрировал в чешском патентном ведомстве.