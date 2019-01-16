За прыжок с эвакуатора лишат прав

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Угнавший с эвакуатора автомобиль таксист заплатит штраф и останется без прав 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Таксомоторной компании, водитель которой «угнал» автомобиль с платформы эвакуатора, придется заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщают «Вести.ру».
Водителю грозит лишение прав сроком до полутора лет.
Инцидент со сбежавшим автомобилем произошел 13 января у аэропорта Внуково. Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки, в ходе которой выяснилось, что машина зарегистрирована на таксомоторную фирму, а за рулем находился человек без путевого листа и справки медосмотра. Машину решено было отправить на штрафстоянку.
Водитель решил спасти свой автомобиль и съехал на нем с платформы эвакуатора на глазах у сотрудников Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
МАДИ проводит собственную проверку инцидента и уже выяснила, что компания-владелец автомобиля накопила долги по штрафам в размере 2 млн рублей.
Бортжурнал , Видео , Международный аэропорт Внуково , ГИБДД , Вести.Ру
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