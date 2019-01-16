За прыжок с эвакуатора лишат прав

Угнавший с эвакуатора автомобиль таксист заплатит штраф и останется без прав

Таксомоторной компании, водитель которой «угнал» автомобиль с платформы эвакуатора, придется заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщают «Вести.ру»

Водителю грозит лишение прав сроком до полутора лет.

Инцидент со сбежавшим автомобилем произошел 13 января у аэропорта Внуково . Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки, в ходе которой выяснилось, что машина зарегистрирована на таксомоторную фирму, а за рулем находился человек без путевого листа и справки медосмотра. Машину решено было отправить на штрафстоянку.

Водитель решил спасти свой автомобиль и съехал на нем с платформы эвакуатора на глазах у сотрудников Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

МАДИ проводит собственную проверку инцидента и уже выяснила, что компания-владелец автомобиля накопила долги по штрафам в размере 2 млн рублей.