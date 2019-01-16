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Volkswagen отзывает автомобили, чтобы их утилизировать 

CarClub 2 часа назад
Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen отзывает 57 проданных на российском рынке автомобилей. Это модели Polo, Scirocco, Golf, Touran, Passat, Tiguan и Touareg, проданные в период с 2010 по 2018 годы. Их VIN-коды приводит Росстандарт.
«Причиной отзыва автомобилей является выявленный факт того, что в указанный период были изготовлены и введены в обращение на территории Российской Федерации автомобили, которые являлись предсерийными. В отношении них отсутствует детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов. Все эти автомобили — импортные, в России не произведен ни один подобный автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.
«Легализовать» машины невозможно, поэтому они подлежат утилизации. Volkswagen выкупит их у нынешних владельцев. О цене еще предстоит договориться.
О разгоревшемся скандале мы писали ранее. По всему миру было продано, по разным данным, от 6,7 до 17 тысяч предсерийных «Фольксвагенов». По заверению концерна, некоторым из них достаточно поменять ПО, и они станут полностью соответствовать требованиям безопасности. Однако, как показывает пример российской отзывной кампании, не все так просто.
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Бортжурнал , Volkswagen
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