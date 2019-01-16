Самые ходовые «бэушки» 2018 года в России: составлен рейтинг

Ценовая политика производителей и скачки курса рубля делают свое дело: в 2018 году в России выросли продажи не только новых, но и подержанных автомобилей. Какие из них самые популярные и как выросли продажи? Аналитики дали ответ.

В 2018 году в России перепродали 5 425 509 подержанных автомобилей, что на 2,4% больше, чем за 2017 год, подсчитал "Автостат".

Первое место по рынку привычно занимают дешевые вазовские автомобили. Не помешало и падение на 3,4 процента: на долю " Лад " пришлось 25,7% от общего объема перепродаж или 1 393 513 штук.

Первое место среди иномарок — у Toyota с результатом 602 555 подержанных экземпляров (+2,7%). Третье место занял Nissan (301 885 машин, +6,1%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (270 891 штука, +11,9%), а также Kia (241 553 штуки), которая в 2018 году показала самый высокий рост перепродаж в 19,7%.

Что до моделей, то в 2018 году первое место сохранил ВАЗ-2114 с объемом 146 986 перепроданных машин (минус 5,5%). На второе место поднялся Ford Focus (137 480 штук, +3,6%), который удерживает титул самой продаваемой иномарки на рынке автомобилей с пробегом. Замыкает тройку лидеров вазовская "семерка" (128 284 машины, -9,1%).