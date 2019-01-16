Ценовая политика производителей и скачки курса рубля делают свое дело: в 2018 году в России выросли продажи не только новых, но и подержанных автомобилей. Какие из них самые популярные и как выросли продажи? Аналитики дали ответ.
В 2018 году в России перепродали 5 425 509 подержанных автомобилей, что на 2,4% больше, чем за 2017 год, подсчитал "Автостат".
Первое место по рынку привычно занимают дешевые вазовские автомобили. Не помешало и падение на 3,4 процента: на долю "Лад" пришлось 25,7% от общего объема перепродаж или 1 393 513 штук.
Первое место среди иномарок — у Toyota с результатом 602 555 подержанных экземпляров (+2,7%). Третье место занял Nissan (301 885 машин, +6,1%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (270 891 штука, +11,9%), а также Kia (241 553 штуки), которая в 2018 году показала самый высокий рост перепродаж в 19,7%.
Что до моделей, то в 2018 году первое место сохранил ВАЗ-2114 с объемом 146 986 перепроданных машин (минус 5,5%). На второе место поднялся Ford Focus (137 480 штук, +3,6%), который удерживает титул самой продаваемой иномарки на рынке автомобилей с пробегом. Замыкает тройку лидеров вазовская "семерка" (128 284 машины, -9,1%).
В пятерку лидеров также попали ВАЗ-2170 (109 831 машины, +4%) и ВАЗ-2110 (108 581 штука, -9,1%). В десятке среди моделей самый большой рост показал Kia Rio (87 313, +26,8%), хотя он и занял только 9 место. Он уже несколько лет подряд входит в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляется на вторичном рынке, так как подходит срок смены владельца.