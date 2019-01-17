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Hyundai i30 Fastback N раскрыл свои подробности 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: autoexpress.co.uk
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала подробности и прайс-лист нового i30 Fastback N. Отмечается, модель поступит в продажу на некоторых рынках с 21 января.
В отличие от i30N, на котором он основан, автомобиль предлагает исключительно 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 271 лошадиную силу и 353 Нм крутящего момента. В сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач, i30 Fastback N разгоняется с места до 100 км/ч за 6,1 секунды и может достигать максимальных 250 километров в час.
К особенностям автомобиля относятся модернизированное шасси, адаптивная подвеска, система регулирования крутящего момента, активная система выпуска, лаунч-контроль и целый перечень режимов вождения. При этом в стандартную комплектацию нового Hyundai i30 входят светодиодные фары, круиз-контроль, система доступа без ключа, восьмидюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto/Apple CarPlay и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Также покупатели могут выбрать между 6 вариантами окраски: Shadow Grey, Performance Blue, Polar White, Micron Grey, Phantom Black и Engine Red.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai i30 , Apple
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