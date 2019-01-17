Hyundai i30 Fastback N раскрыл свои подробности

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала подробности и прайс-лист нового i30 Fastback N. Отмечается, модель поступит в продажу на некоторых рынках с 21 января.

В отличие от i30N, на котором он основан, автомобиль предлагает исключительно 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 271 лошадиную силу и 353 Нм крутящего момента. В сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач, i30 Fastback N разгоняется с места до 100 км/ч за 6,1 секунды и может достигать максимальных 250 километров в час.