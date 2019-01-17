26 автопроизводителей подняли цены на свои модели в России

За последний месяц цены на свои автомобили подняли 26 компаний. 20 производителей сделали это сразу после Нового года, а остальные 6 — во второй половине декабря, сообщают аналитики сайта «Цена авто».

В конце 2018 года цены обновил Volkswagen — пикап Amarok и универсал Caddy подорожали на 18-23 тысячи рублей. Японский бренд Subaru сделал кроссоверы XV и Forester дороже на 20-30 тысяч рублей.

После января 2019 года к ним присоединились и другие популярные в России автопроизводители. Так, отечественные бренды LADA УАЗ прибавили к ценникам своих моделей по 12-15 тысяч рублей. Почти все модели Citroen подорожали на сумму от 20 до 100 тысяч рублей.

Peugeot и Volkswagen увеличил цены на 15-90 тысяч рублей, Nissan — на 11-85 тысяч, Jeep — на 40-75 тысяч, Lexus — на 67-158, а Mercedes-Benz — на 30-310 тысяч рублей. Отметились подорожанием также Hyundai Mitsubishi — у них подорожал весь модельный ряд.