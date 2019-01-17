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26 автопроизводителей подняли цены на свои модели в России 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
Фото: wikipedia.org / Godmenfat002 / CC BY-SA 4.0
За последний месяц цены на свои автомобили подняли 26 компаний. 20 производителей сделали это сразу после Нового года, а остальные 6 — во второй половине декабря, сообщают аналитики сайта «Цена авто».
В конце 2018 года цены обновил Volkswagen — пикап Amarok и универсал Caddy подорожали на 18-23 тысячи рублей. Японский бренд Subaru сделал кроссоверы XV и Forester дороже на 20-30 тысяч рублей.
После января 2019 года к ним присоединились и другие популярные в России автопроизводители. Так, отечественные бренды LADA и УАЗ прибавили к ценникам своих моделей по 12-15 тысяч рублей. Почти все модели Citroen подорожали на сумму от 20 до 100 тысяч рублей.
Volkswagen увеличил цены на 15-90 тысяч рублей, Nissan — на 11-85 тысяч, Jeep — на 40-75 тысяч, Lexus — на 67-158, а Mercedes-Benz — на 30-310 тысяч рублей. Отметились подорожанием также Hyundai, Peugeot и Mitsubishi — у них подорожал весь модельный ряд.
Отдельно стоит упомянуть компанию Ford. Несмотря на всеобщее подорожание, она смогла уменьшить цены на седаны и хэтчбеки Fiesta — на 18 тысяч рублей. При этом остальные модели подорожали от 10 до 100 тысяч рублей.
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Бортжурнал , Hyundai , Jeep , Nissan , Subaru , Citroen , Lexus , Peugeot , Lada , УАЗ , Volkswagen , Mitsubishi , Mercedes-Benz , Ford
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