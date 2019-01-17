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Тюнеры сделали Land Rover Defender, как у агента 007, и выставили его на продажу 

Motor.ru 1 час назад
Фото: eBay
На eBay выставили тюнинговый вариант внедорожника Land Rover Defender, доработанный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда — «Спектр». За машину хотят выручить почти 60 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей).
Автомобиль, окрашенный в глубокий черный цвет, получил лифтованную на пять сантиметров подвеску, расширенные колесные арки, лебедку, внешний каркас, багажник на крыше и лестницу, дополнительное освещение, новый капот, решетку радиатора и подножки, а также 37-дюймовые внедорожные покрышки Maxis Trepador.
Стандартный 2,2-литровый дизель Land Rover Defender заменили на восьмицилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В прошлом году на аукцион выставили «Дэф», который принимал непосредственное участие в съемках фильма «Спектр». Внедорожник оснащен доработанным мотором 2.2, раллийными амортизаторами, каркасом безопасности, а также креслами Recaro с четырехточечными ремнями безопасности. Машину купили за 365,5 тысячи фунтов стерлингов (более 31 миллиона рублей). Всего для съемок в ленте было создано 10 особых экземпляров Defender.
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Бортжурнал , Land Rover Defender , Rover , Land Rover , Джеймс Бонд , eBay
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