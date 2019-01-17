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Как насчет псевдовнедорожного Audi A1 Allroad? 

Allroader.ru 5 часов назад
Фото: Allroader.ru
Немецкий бренд Audi продолжает зарабатывать на любителях автомобилей "повыше", но не таких дорогих как полноценные SUV. Незатейливый подъем клиренса на пару сантиметров, бампер посерьезней, обвес из некрашеного пластика да рейлинги на крыше сразу же прибавляют модели привлекательности, а также стоимости, которая гораздо выше заводской цены этих "нововведений", а вот проходимость и практичность, зачастую, остаются на прежнем уровне.
Однако, как говорится, "пипл" и так готов "употребить". Вот перед нами тестовый прототип очередного "питомца" из Ингольштадта — встречайте Audi A1 Allroad. Нет, безусловно, A4 Allroad и A6 Allroad отрабатывают свой "хлеб" — это полноценная и желанная многими альтернатива городским кроссоверам, у которых есть все для повышения проходимости не в ущерб управляемости и динамике, однако переднеприводный маленький A1, похоже, годится лишь на то, чтобы нивелировать ценность бренда "Allroad".
В салоне A1 Allroad никаких перемен и вовсе не предвидится — сама по себе модель и так самая что ни на есть современная, ведь новый А1 был представлен осенью 2018 года на Парижском автосалоне. Не изменится и набор силовых агрегатов во главе с 200-сильной "турбо-четверкой".
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Бортжурнал , Audi , Audi A1
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